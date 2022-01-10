İtalya’da son 24 saatte 101 bin 762 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 101 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 milyon 554 bin 344’e yükseldi.

İtalya’da günlük vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 612 bin 821 korona virus testinde 101 bin 762 pozitif vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 7 milyon 554 bin 344’e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 227 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Bakanlık, toplam can kaybının 139 bin 265’e yükseldiğini belirtti. Bakanlık, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının 56 bin 560, toplam aktif hasta sayısının ise 2 milyon 4 bin 597 olduğunu açıkladı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı da 11 kişi artarak bin 606 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 115 milyon 606 bin 775 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 46 milyon 633 bin 748 kişiye 2 doz, 23 milyon 174 bin 878 kişiye ise 3 doz aşı yapıldı.

İtalya’da 6 Ocak’ta 219 bin 434 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.