İtalya’da korona virüs salgınında vaka rekoru

İtalya’da son 24 saatte 126 bin 888 korona virüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Avrupa’da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. İtalya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 126 bin 888 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5 milyon 981 bin 428’e ulaştı. Aktif vaka sayısı 779 bin 463’e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise bin 226’ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 137 bin 247’ye yükseldi. Bu, İngiltere’den sonra Avrupa’daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı oldu.

İtalya’da nüfusun yüzde 75’i korona virüse kaşı tamamen aşılandı. Öte yandan ülkede dün tespit edilen 98 bin 30 vaka ile rekor kırılmıştı.