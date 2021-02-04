İtalya’da Covid-19’a bağlı can kaybı 90 bini aştı

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 422 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 90 bin 241’e yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında toplam can kaybı 90 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 270 bin 142 testte 13 bin 659 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 597 bin 446’ya yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 422 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 90 bin 241’e yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 17 bin 680 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 430 bin 277’ye düştüğünü açıkladı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 6 kişi artarak 2 bin 151’e yükseldi.

İtalya’da Covid-19’a karşı toplu aşılamanın başlamasında bu yana 2 milyon 233 bin 982 doz korona virüs aşısı yapıldı.