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İtalya’da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi

İtalya hükümeti, korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle aşı yaptırmayanlara sıkı kısıtlayıcı tedbirler getirdi. İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin "Süper yeşil geçiş sertifikası" olarak adlandırdığı yeni tedbirler kapsamında 6 Aralık’tan itibaren aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara alınmayacak.

Sağlık 24.11.2021, 23:10
İtalya’da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi

İtalya hükümeti, korona virüs salgınında günlük vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle aşı yaptırmayanlara sıkı kısıtlayıcı tedbirler getirdi. İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin "Süper yeşil geçiş sertifikası" olarak adlandırdığı yeni tedbirler kapsamında 6 Aralık’tan itibaren aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara alınmayacak.

Avrupa ülkeleri korona virüs salgınında günlük vaka sayılarındaki endişe verici artış nedeniyle hükümetler tedbirlerini sıkılaştırılıyor. İtalya’da aşı yaptırmayanlara yönelik sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verilirken, sağlık çalışanları için zorunlu olan aşı uygulamasına tüm okul personelleri, polis ve ordu da dahil edildi. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla ülke genelinde birçok mekana giriş ve etkinlik için zorunlu olan "yeşil geçiş sertifikası" yalnızca aşı yaptıranlara ya da Covid-19’u atlatanlara verilecek. Yeşil geçiş sertifikası bugüne kadar aşı yaptıranlara, hastalığı geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyordu.

Ayrıca yeşil geçiş sertifikasının kullanım alanı, oteller ve şehir içi toplu taşımayı da kapsayacak şekilde genişletildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin "güçlendirilmiş yeşil geçiş sertifikası" olarak nitelendirdiği yeni tedbirler 15 Ocak’a kadar geçerli olacak.

"İtalya’daki durumun yavaş yavaş ama sürekli kötüleştiğini görüyoruz"

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İtalya Başbakanı Draghi, 6 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tedbirler kapsamında aşısız kişilerin spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyeceklerini duyurdu. Draghi, "Komşu ülkelerdeki durumun çok ciddi olduğunu görüyoruz ve İtalya’daki durumun da yavaş yavaş ama sürekli kötüleştiğini görüyoruz" dedi. Draghi, "İtalyanların geçtiğimiz yıl elde ettiklerini korumaya çalışmak için ihtiyatlı olmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak 2020’de ekonomik durgunluğa neden olan ülke çapındaki karantina uygulamasından kaçınılmasını gereğini vurguladı.

Son 24 saatte 12 bin 448 vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 12 bin 448 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 954 bin 585’e yükseldi. Son 24 saatte 85 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı ise 133 bin 415’e ulaştı.

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