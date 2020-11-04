İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 yeni vaka

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısında artışın önüne geçilemiyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan 211 bin 831 testin 30 bin 550'si pozitif sonuçlanırken, virüs nedeniyle son 24 saatte 352 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 790 bin 377'ye, toplam can kaybı ise 39 bin 764'e yükseldi. Testlerde pozitiflik oranı yüzde 14.4 olarak kaydedildi.

İtalya'da toplam aktif Covid-19 hasta sayısı 443 bin 235'e yükselirken, son 24 saat içinde 67 kişi daha yoğun bakıma alındı. İtalya genelinde toplam 2 bin 292 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hükümet bölgesel karantina uygulaması getirdi

İtalya hükümeti artan Covid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlamalar getirdi. Başbakan Giuseppe Conte'nin imzaladığı genelgeye göre tüm ülkede yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Kısıtlamalar 5 Kasım'dan itibaren geçerli olacak ve 3 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak. Genelgeye göre ülkedeki bölgeler virüs bulaşma katsayılarına göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayrıldı. Buna göre vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu ise sarı ile tanımlanacak. Kırmızı bölgelerde tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ulusal çapta geçerli kısıtlamalar dahilinde müzeler kapatılacak, lise ve dengi okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde ticari işletmelere hafta sonları ve tatil günlerinde kapalı kalacak. Toplu taşımada ise kapasite yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafeler 18.00'de evlere servis haricinde kepenk indirecek.

Kırmızı bölgelerde tam karantina uygulanacak

Kırmızı bölgelerde yaşayanlar iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Salgının ilk dalgasında uygulanan karantinada olduğu gibi sadece market alışverişi ve zorunlu hallerde dışarıya çıkmak mazeret belgesiyle mümkün olacak. Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde işletmeler kapalı kalacak. Restoranlar sadece evlere servis yapabilecek.