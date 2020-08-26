İtalya'da korona virüs aşısı insan üzerinde denenmeye başlandı

Korona virüs aşısı, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Enstitüsü Spalanzi'de pazartesi günü gönüllüler üzerinde test edilmeye başlandı. Çalışmanın olumlu sonuç vermesi halinde aşının bahar aylarında kullanıma sunulması bekleniyor. ReiThere biyoteknoloji firması ile işbirliğinde geliştirilen aşı için ilk aşamada 90 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilecek. 24 hafta boyunca gözlenecek gönüllülerin yarısının 18 ila 55 yaşları arasında, diğer yarısının ise 65 yaş üzerinde olduğu ifade edildi.

Pazartesi sabahı aşı uygulanan ilk gönüllü, 4 saat gözlem altında tutulduktan sonra evine gitti. İsmini vermek istemeyen 50 yaşındaki gönüllü, yurtdışı seyahati nedeniyle araştırmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.

Spallanzani Enstitüsü Genel Direktörü Francesco Vaia çalışma hakkında, "İkinci ve üçüncü aşama deneyleri yıl sonuna kadar bitirmeyi umuyoruz” açıklamasında bulundu. İtalya'da aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi durumunda 3. aşama çalışmasının yeni tip korona virüsün yayılım hızının arttığı bir Güney Amerika ülkesinde yapılacağı duyuruldu.

Aşı geliştirme çalışması için Lazio Bölgesi 5 milyon Euro, Sağlık Bakanlığı ise 3 milyon Euro destekte bulundu.