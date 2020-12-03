İsveç'te yaşayan gazeteci Tandoğan Uysal'dan anlamlı paylaşım

Uysal paylaşımında; " Covid-19 bana hayatımda talihsiz bir dönem yaşattı. Yaklaşık 14 gündür hastanedeyim. Yoğun bakımda zor günler geçti, doktorlarla sohbette duymak istemediklerinizi duymak istemediğim sözler söylendi. Covid-19 ' un neden olduğu travma zor saatler, gündüzler ve geceler odada tek başına. Doktorlar ve hemşireler geldiğinde mutlu olacağım. Ama iyi şeyler olmadığında korkuyorum, gerginim ve üzülüyorum.

Sonra korkuyorum, gerginim, endişeliyim ve kabus görüyorum. Tüm bunlar bana ölümü hatırlatıyor. Akciğerlerinize saldıran bir hastalık, nefes almakta zorlanıyorsunuz. Nefes alamadığın için bomba gibi patlaman gerektiğini hissediyorum. Ancak sonra nefes almanıza yardımcı olan ilaçlar ve makinelerle biraz daha kolaylaşır. Kanadı kırık küçük çaresiz bir kuş gibi hissediyorum. Olumlu yönde küçük bir gelişme beni ezebilir.

Yaşamla ölüm arasında günler olduğunu hissediyorum, korkuyorum. Elinden aniden uçtuğunu hissetmeden aldığım nefes. İki adım atamayacak kadar zayıf bir insan olursun. Öksürük gelirse aniden korkuyorum ve kaos gibi hissediyorum. Ateş ve terleme de çok sinir bozucu. Yani bir nefes aniden hayatla ölüm arasında bir ipliğe sokar. İyileşme başlar ama hemen olmuyor ki kendi nefesine tamamen ulaşırsın. Bu da uzun bir bekleyiş. Covid-19 çok sinsi ve aldatıcı bir hastalıktır. Aynı anda farklı karakterlere girip bir başkasından yenebilir. Güçlü kalmaya çalışmalı, umuda sahip olmalısın ve iyi olacağını ummalısın.

İnsanlık kazanır.

Bu dünyada önemli olan tek şey insanlıktır. Yüreği büyük sevgi dolu insanlar en zengin insanlardır. Ve kim ne yaparsa kendine iyilikle kötülükle yapar. Allah nasip ederse bugün olmazsa çok kısa zamanda eski günlerime dönerim inşallah İyileştikten sonra başka bir insan olacağım, hayatı farklı gözlerle göreceğim. İnanılmaz derecede güzel bir bakım aldım ve hala hastanede çalışıyorum. Doktorlar ve tüm sağlık personeli çok iyi ve bizim için elinden geleni yapıyor. Facebook paylaşımlarımda bu zor günlerde büyük destek aldım. Sevilmek ve hayran kalmak gerçekten bana moral gücü veriyor. İsveç ve Türkiye ' deki dostlardan çok sıcak selam ve dua aldım. Hepinize teşekkür ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi sevgi ve sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Tandoğan Uysal, yaptığı diğer paylaşımında da kendisine hastalık sürecinde destek olan Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'a teşekkür notu paylaştı.

"T.C. Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür eder ve şükranlarımı sunarım.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Sayın Hakkı Emre Yunt, bizzat cep telefonumdan görüntülü olarak sağlık durumumla ilgilendi. Büyükelçilik bu ilgisini cep telefonumdan arayarak beni sahipsiz bırakmadı. Sayın Büyükelçim, Hakkı Emre Yunt, gerektiğinde sağolsunlar isteğim halinde de Türkiye’den jet ambülansı getireceklerini de bu süreçte ifade ettiler. Yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı olarak bu zor günümde bu güzel yaklaşımlar beni çok mutlu etti.

Başta Sayın Büyükelçim Hakkı Emre Yunt beyfendiye ve şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devletime ve Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sevgili dostum Hami Aksoy’a da yakın ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşının böyle sahiplenilmesi çok güzel bir duygu. Var olun sağolun, öunlar çok güzel şeyler."

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