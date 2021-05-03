İsveç, COVAX programı kapsamında 1 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışlıyor

İsveç, yeni tip korona virüs (Covid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıya erişimi kısıtlı olan ülkeler için 1 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışlayacağını açıkladı. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Bakanı Per Olsson Fridh yaptığı açıklamada, "Bu salgını durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İsveç, COVAX ile işbirliğinde zaten önde gelen bir finansör. Ancak şu anada yaptığımız şey dünyada daha fazla insanın hızlı bir şekilde aşı olmasını sağlamak. Aşıya ihtiyacı olan fakir ülkeler için 1 milyon doz aşı bağışlayacağız" dedi.

İsveç, Mart ayında kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. Daha sonra aşının 65 yaş ve üstü kişilere uygulanmasına karar verilmişti.