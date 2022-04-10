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İstirahat halinde gelen titreme Parkinson habercisi olabilir

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, “Hareketsiz halde otururken gelen titremeler Parkinson hastalığının başlangıcı olabilir” dedi.

Sağlık 10.04.2022, 15:28
İstirahat halinde gelen titreme Parkinson habercisi olabilir

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, “Hareketsiz halde otururken gelen titremeler Parkinson hastalığının başlangıcı olabilir” dedi.

Parkinson hastalığı hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, hareketlerdeki donuklukların hastalığın belirtisi olduğunu söyleyerek, “Parkinson hastalığı bizim hareket hastalıkları içerisinde incelediğimiz hipokinetik yani hareketin yavaşlaması ile ilgili hastalık grubu arasında seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Parkinson hastalığı her yaş grubunda görülmekle beraber özellikle 60 yaşından sonra ve özellikle erkeklerde görülüyor. Kadınlar bu konuda biraz daha şanslı. Belirtileri de genelde titremeyle başlar ve halk arasında da zaten titreme hastalığı olarak bilinir. Genelde kollarda, ellerde titremeyle kendini gösterir ilk önce. Bu titremeler istirahat halinde ortaya çıkar yani hasta dururken titremesini görürüz. Hareket halindeki titremeler daha farklıdır. Bir kolda çıkan titreme daha sonra aynı taraf bacağa ve vücudun diğer kısmına yayılarak ilerleyebilir. Parkinson hastalığında sadece titreme görülmez aynı zamanda kaslarda katılık da görülür. Kişi omzunu, kolunu daha donuk hissedebilir. Yürürken bacağını daha donuktur, sürükleyerek yürüme başlar. Aynı zamanda hareketlerde de yoğun bir yavaşlama meydana gelir. Öyle ki kişinin mimikleri bile yavaşlar ve bizim maske yüz dediğimiz bir görünüm ortaya çıkar. Daha donuk bakışlar, mimiksiz hareketler görülür. Sonrasında kişinin ses tonu bozulur, kısık bir sesle konuşmaya başlar. El yazıları daha da küçülebilir, el yavaşlayabilir. Yatakta dönerken, yürürken ve hareket ederken daha yavaş hareketlerle yürümeye başlar” dedi.

“Erkeklerde daha sık görülme sebebi net değil”

Hastalığın erkeklerde daha sık görüldüğünü ve sebebinin hala araştırıldığını söyleyen Özlece, “Hastalığın erkeklerde 60 yaştan sonra görülme riski giderek artıyor. Erkekleri neden daha çok etkilediğine dair bir bulgumuz yok. Özellikle daha genç yaştaki parkinsonluların genetik bir yatkınlığı olabileceği düşünülüyor ama 60 yaşından sonra bir sebebe bağlayamadığımız hastalıklar şeklinde görülebiliyor. Parkinson hastalığının kolaylaştırıcı faktörleri var. Bu da belki erkekleri daha yoğun etkiliyor olabilir. Örneğin yoğun tarım ilacı maruziyeti ya da yoğun toksit madde maruziyeti Parkinson’a yatkınlık oluşturabiliyor. Tekrarlayan kafa travmaları da etkiliyor ve bu yüzden boksörlerde daha çok Parkinson hastalığı görülebiliyor. Bununla ilgili verilerimiz var ama bazı kişilerde neden görüldüğünü tam olarak bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hasta durumu müsaitse beyin pili faydalı olabilir”

Hatice Köse Özlece, Parkinson hastalığında ilaç tedavisinin yanı sıra beyin pili tedavisinin de uygulandığını söyleyerek, “Parkinson hastalığında ilk olarak medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi uyguluyoruz. Bu hastalıkta beyinde dopamin üreten hücreler tembelleşmeye başlıyor ve dopamin dediğimiz hareketten sorumlu kimyasal madde yeterince üretilemiyor. Biz hastalarımıza dopamini dışarıdan verdiğimizde, düzelmeler görünüyor. Bunu da hap şeklinde aralıklı olarak uyguluyoruz. Hastalık ilerledikçe bazen bu tedaviler yetmeyebiliyor. Bununla beraber iğne formları var ve onlara geçebiliyoruz. Bu hastalarda mide bağırsak sistemi çok yavaşladığı için hap verdiğimiz zaman sıkıntılar meydana gelebileceğinden ince bağırsağa uyguladığımız bazı tedavi yöntemleri var. İlaçlardan tam fayda göremezsek en sonunda hastamızın tıbbi durumu müsaitse halk arasında beyin pili diye geçen tedavi de uygulanabiliyor” dedi.

“Belirtilerin görülmesi halinde hekime başvurulmalı”

Hastalığın belirli belirtileri olduğunu ve görüldüğünde en yakın hekime başvurulması gerektiğini söyleyen Özlece, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Parkinson hastalığı başladıktan sonra giderek ilerleyen bir hastalık. Eğer tedavimizi güzel uygulamazsak ve hasta uygun şekilde alamazsa hastalık çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor ve bir süre sonra yerinden kalkamayan, hareketi ciddi kısıtlı hastalar karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden özellikle titreme ki zaten birçok hasta titreme konusunda genelde hekime başvurur. Bu titreme hareket anında değil de yani hasta yemeğini yerken değil ama dururken elinde bir titreme görürse muhakkak bir hekime başvurmalı. Yine Parkinson hastalığı başlamadan yıllar önce kabızlık, uykuda hareketlilik ve canlı rüyalar ve koku duyusunda bozulmalar olduğunu biliyoruz. Bu tarz bir bulgu, şikayet varsa herhangi bir hareket sıkıntısı olmasa bile bir nöroloğa başvurabilmek fayda edebilir. Bu tarz bulgular varsa zaman kaybetmeden bir an önce medikal tedavi için hekime başvurulmalı.”

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