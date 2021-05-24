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İstiklal Caddesi’nde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk

İstanbul’daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na akın etti. Korona virüs tedbirlerinin unutulduğu yoğunluk adeta ‘İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirtti.

Sağlık 24.05.2021, 20:06
İstiklal Caddesi’nde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk

İstanbul’daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na akın etti. Korona virüs tedbirlerinin unutulduğu yoğunluk adeta ‘İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirtti.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk iş günü sonunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan seli yaşandı. Hafta içi her gün saat 21.00 itibarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Korona virüse rağmen kalabalık içerisinde yiyecek ve içecek tüketerek sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’ndaki korkutan yoğunluk adeta ‘İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirtti.
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