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İstenmeyen tüylerinizden kalıcı olarak kurtulun

Kişisel bakımına önem veren kadın ya da erkekler için en can sıkıcı konulardan biri istenmeyen tüylerdir. Ağda, tıraş, tüy dökücü kremler, bu soruna kesin çözüm olmamakla birlikte, sürekli bu işlemlerin tekrarlanması da gerekir. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın günümüzde çok basit olduğunu dile getiren Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, kıl ve tüy probleminden kalıcı olarak kurtulmayı sağlayan buz lazer epilasyon yöntemi hakkında bilgi verdi.

Sağlık 18.03.2021, 10:07
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İstenmeyen tüylerinizden kalıcı olarak kurtulun

Kişisel bakımına önem veren kadın ya da erkekler için en can sıkıcı konulardan biri istenmeyen tüylerdir. Ağda, tıraş, tüy dökücü kremler, bu soruna kesin çözüm olmamakla birlikte, sürekli bu işlemlerin tekrarlanması da gerekir. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın günümüzde çok basit olduğunu dile getiren Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, kıl ve tüy probleminden kalıcı olarak kurtulmayı sağlayan buz lazer epilasyon yöntemi hakkında bilgi verdi.

İstenmeyen tüylerden kurtulmak, kişisel bakımına önem veren herkesin en büyük sorunlarından biridir. Ağda, tıraş ve tüy dökücü kremler, her ne kadar tüy sorununa ortadan kaldıran yöntemler olarak bilinse de günümüz teknolojisiyle artık ağrısız ve kısa sürede bu sorundan kurtulmak mümkün oluyor. Son yıllarda kadın ve erkeklerin sıkça tercih ettiği buz lazer epilasyon hakkında bilgi veren Gazi Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Bölümü mezunu ve Sibel Sucularlı Beauty Studio Kurucusu Sibel Sucularlı, uygulamanın tüyleri kalıcı olarak yok etmeyi hedeflediğine dikkat çekerek, konuyla ilgili bilgi verdi.

3 dalga boyutlu lazer teknolojisi

Buz lazer epilasyonun 3 dalga boyu lazer teknolojisiyle çalıştığını anlatan Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, şunları söyledi:

"Günümüzde istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılan yöntemler arasında en son teknoloji buz lazer epilasyondur. Özellikle üç farklı dalga boyutlu bir başlık altında toplaması ve her cilt tipi için 6 farklı ayar yapılabilmesi yönünden diğer yöntemlere göre daha işlevseldir. Ayrıca masaj konforunda ve kısa süren seanslarla uygulama gerçekleştirilir. Hızlı ve ağrısı az bir işlem olması nedeni ile öne çıkar. Buz lazer epilasyon uygulaması, tüyleri kalıcı olarak yok etmeyi amaçlar. Tüylerin tamamen yok olabilmesi içinse belirli bir seans sayısı verilmektedir. Çünkü her vücudun tüy yapısı farklıdır. Bunun yanı sıra kılın yapısı ve bulunduğu bölgeye göre uygulamanın bitiş zamanı da farklılık gösterir. Bu nedenlerle seans sayıları değişiklik göstermektedir."

Buz başlıklar ağrıyı azaltır

Buz lazerin diğer lazer epilasyon cihazlarına göre daha az ağrılı seanslar sunduğunu anlatan Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, "Herkesin farklı bir acı eşiği vardır. Buz lazer uygulamasının acı hissiyatını eski sistem lazerlere göre daha hafif hissettirdiği bilinmektedir. Çünkü buz lazer epilasyon, uygulama bölgesini eksi 3 dereceye kadar anında soğutuyor. Bu durum işlem sırasında acı hissinin azalmasına yardımcı oluyor" dedi.

İnce tüyleri de yok ediyor

Buz lazer epilasyonun ütüleme yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve cihaz başlığının cilt üzerinde jel yardımı ile uygulandığını anlatan Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, "Cihaz, uygulama şekliyle en küçük tüyleri ve kökleri bile görüp, kıl kökünü işlevsiz hale getirebiliyor. Ayrıca her ten rengine ve cilt tipine uygulanabiliyor. Buz lazer epilasyon uygulamasının diğer bir avantajı ise yaz aylarında bile yapılabiliyor olmasıdır. Uygulama sonrasında ciltte her hangi bir leke izi oluşmamaktadır. Ancak buz lazer epilasyon işleminin mutlaka uzman kişiler tarafından ve hijyenik ortamlarda yaptırılması gerektiği unutulmamalıdır" diye konuştu.
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