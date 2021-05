İşte istenmeyen tüylerden ağrısız ve kalıcı bir şekilde kurtulmanın yolları

Günümüz teknolojisiyle istenmeyen tüylerden ağrısız ve kalıcı bir şekilde kurtulmanın yolları hakkında bilgi veren güzellik uzmanı Eda Bayazıt, "Buz Lazer Epilasyon yöntemiyle ağrısız, kalıcı ve konforlu bir şekilde parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Üstelik bu yöntem dört mevsim uygulanabilmektedir" dedi.

Geleneksel yöntemlerin aksine konforlu bir şekilde yaptırabileceğiniz Buz Lazer Epilasyon ile istenmeyen tüylerinize veda etmeniz mümkün. Son yıllarda kadın ve erkeklerin sıkça tercih ettiği ve acısız olmasıyla dikkat çeken Buz Lazer Epilasyon hakkında bilgi veren Eda Bayazıt Güzellik Merkezi Kurucusu Eda Bayazıt, kendi kendini dezenfekte edebilen tek lazer cihazıyla hizmet verdiklerini belirterek, yöntemin tüyleri kalıcı olarak yok etmeyi hedeflediğini söyledi. Teknoloji ile birlikte epilasyon cihazlarının da geliştiğine dikkat çeken Eda Bayazıt, "İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın etkili yolu olan lazer epilasyon, eskiden sonbahar ve kış aylarında yapılabilirdi. Ancak günümüz teknolojisiyle geliştirilen Buz Lazer Yöntemi, her mevsim güvenle yapılabilmektedir. Buz Lazer, patentli teknolojileri ile lazer epilasyonda devrim niteliğindedir. Kullandığımız cihaz, FDA onaylıdır ve kendi kendini dezenfekte edebilen tek lazer cihazıdır. Buz Lazer Epilasyon yöntemi, her cilt tipinde de etkili sonuç alınmasını sağlamaktadır. 3 dalga boyutlu lazer teknolojisiyle çalışan yöntem, masaj konforunda ve kısa süreli seanslarla uygulamaktadır. Her vücudun tüy yapısı farklı olması nedeniyle seans süreleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir" ifadelerini kullandı.

"Cildi eksi 3 derece soğutuyor"

Buz Lazer Epilasyonda 3 dalga boyunun avantajıyla ince kıllar dahil olmak üzere tüm kıl tiplerinde etkili sonuçlar elde edildiğine dikkat çeken Bayazıt, "Buz Lazer, FDA onayına sahip, hakkında birçok klinik çalışma bulunan güvenli bir sistem olmasıyla dikkat çekiyor. Buz Lazer Epilasyon yönteminde ’Ice teknolojisi’ sistemi kullanılıyor. Bu teknoloji ile birlikte uygulama esnasında cilt, eksi 3 dereceye kadar soğutuluyor. Bu soğutma işlemi de ağrı ve acı hissini en aza indirebiliyor" diye konuştu.

"Her cilt tipine uygun"

Geleneksel lazer epilasyon uygulamalarının mevsimsel faktörlere ve cilt rengine bağlı olarak uygulanamadığını dile getiren Bayazıt, "Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinden bazıları her cilt türünde uygulanamaz. Özellikle bronz ten ve esmer tenli kişiler, lazer epilasyonda en riskli gruptur. Ancak Buz Lazer Epilasyon yöntemi, mevsimsel engel olmadığı gibi her cilt rengine ve kıl yapısına uygulanabilmektedir. Cihaz, uygulama şekliyle en küçük tüyleri ve kökleri bile görüp, kıl kökünü işlevsiz hale getirebiliyor. Buz Lazer, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinin epilasyonunda FDA onayına sahiptir. Buz Lazer, etkili ve kalıcı sonuçlara sahip olmasının yanında ağrısız ve yan etkisiz olması ile de öne çıkmaktadır" dedi.