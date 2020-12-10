İşte erkeklerin COVID-19'dan daha fazla etkilenmesinin nedeni: O enzim, erkeklerin kanında daha yüksek çıktı

Erkeklerin yeni tip koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeninin kanlarında daha yüksek seviyelerde bulunan bir enzim olabilir.

Avrupalı bilim insanlarının yaptığı büyük ölçekli bir araştırmanın sonuçlarına göre, yeni koronavirüsün sağlıklı hücreleri enfekte etmesini mümkün kılan ACE2 enzimine, erkeklerde kadınlardan daha yüksek seviyede rastlandı.Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) kalpte, böbreklerde ve diğer organlarda bulunuyor. Enzimin Kovid-19 solunum yolu rahatsızlığına yakalananlarda enfeksiyonun akciğerlerde ilerlemesinde önemli rol oynadığı ortaya konulmuştu.

Sonuçları "European Heart Journal" adlı hakemli tıp dergisinde yayımlanan keşif, neden erkeklerin yeni koronavirüse karşı daha savunmasız olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.

Koronavirüse yakalanan erkekler hastalığı kadınlardan daha ağır geçiriyor

Verilere göre yeni koronavirüs erkeklere kadınlara göre daha fazla bulaştı ayrıca Kovid-19 hastalığına yakalanmaları halinde erkeklerin sağlık durumu kadınlara oranla daha ağır seyrediyor.

Hollanda'daki Groningen Üniversitesi Tıp Merkezinde görevli Dr Adriaan Voors liderliğinde yapılan araştırmada ekip, salgın öncesinde 11 Avrupa ülkesinde yaşayan ve kalp rahatszılığı bulunan 3 bin 500'ten fazla kadın ve erkekten kan örnekleri alarak ACE2 yoğunlaşmalarını ölçtü. Araştırmadaki örneklerden hiçbiri Kovid-19 hastası değildi.

Erkeklerde Kovid-19'un sağlıklı hücreleri enfekte etmesini mümkün kılan ACE2 enzimine, kadınlardan çok daha yüksek seviyede rastlandı.

Ekip araştırmada renin-anjiyotensin aldosteron sisteminin baskılanmasını hedef alan bir grup kardiyovasküler ilacın, kanda ACE2'ye etkisini inceliyordu.

Araştırmada bu ilaçların daha yüksek ACE2 yoğunlaşmasına neden olmadığı, o nedenle de bu ilaçları alanların Kovid-19'a yakalanma riskinin artmadığı sonucuna da varıldı.

COVID-19 hastası erkeklerin yoğun bakıma kaldırılma olasılıkları kadınlara göre 3 kat fazla

ACE önleyiciler genellikle diyabet, böbrek hastalığı ya da kalp yetmezliği olan kişilere yazılıyor.

Doktor Voors, "Bulgularımız Kovid-19 hastalarının bu ilaçları almayı bırakmasını desteklemiyor" dedi.

Ancak ACE2'nin yeni koronavirüsün hücrelere girişinde kilit rolde olduğu diğer araştırmalarla ortaya konunca ekip de dikkatini enzimi araştırmaya verdi.

Araştırmanın eş yöneticisi Groningen Üniversitesi Tıp Merkezinden Iziah Sama "En güçlü biyolojik işaretlerden biri olan ACE2'nin erkeklerde kadınlara oranla çok daha yüksek olduğunu bulduğumuzda, bunun erkeklerin neden Kovid-19'dan daha fazla hayatını kaybettiği sorusuna olası yanıtı verebileceğini düşündüm" dedi.

Araştırma sonucunda ACE2 enziminin, akciğer, kalp, böbrek ve damarları kaplayan dokuların yanı sıra özellikle testislerde yüksek seviyelerde bulunduğuna işaret edildi.

Ekip özellikle erkeklerde testisteki ACE2 yoğunluğunun neden Kovid-19 karşısında erkeklerin daha savunmasız olduğu sorusuna kısmi yanıt sağlayabileceğini vurguladı.