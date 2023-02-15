İstanbul’dan implant yaptırmak için gittiği Hatay’da enkaz altında kaldı

Dişlerini yaptırmak için İstanbul’dan Hatay’a giden 45 yaşındaki Nazir Akgül, Kahramanmaraş merkezli depreme burada yakalanarak enkaz altında kaldı. Tedavisi için İstanbul’a getirilen Akgül yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın kendisini ziyaretini anlatarak, “İmplantımı Antakya’da yaptırıyorum, eşime beraber gidelim dedim, çocuklarla kalayım dedi, tek gittim. Pazar günü işim bitiyordu, pazartesiye kaldı. Sabaha karşı oldu olay, enkazın altında 7 saat kaldım. Cumhurbaşkanımız ‘Her zaman sizin yanınızdayız’ dedi, bizi kimsenin yıkamayacağını söyledi. Onu çok gönülden ve yürekten seviyoruz, şuranın 5 yıldızlı otelden hiçbir farkı yok” dedi.

İstanbul’da ailesi ile yaşayan 45 yaşındaki Nazir Akgül, diş tedavisi için gittiği Hatay’da depreme yakalandı. Edinilen bilgiye göre Nazir Akgül, doktor olan çocukluk arkadaşının sürdürdüğü diş tedavisi için ağabeyi İbrahim Akgül’ün oturduğu Hatay’daki 5 katlı binanın çatı katındaki evine gitti. 5 Şubat Pazar günü biteceğini düşündüğü tedavi uzayınca o geceyi Hatay’da geçirmeye karar veren Akgül, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik depreme burada yakalanarak enkaz altında kaldı. Eşi Nimet Akgül, çocukları 20 yaşındaki futbolcu Hüseyin Efe Akgül ile 17 yaşındaki Zeynep Eda Akgül’ün eve beklediği baba, yaşanan depremle enkaz altında yardım bekledi. Sonrasında enkaz altından yakınlarının yardımıyla çıktığını ifade eden Akgül, İstanbul’a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada ortopedik ameliyat geçiren Akgül’ü geçtiğimiz günlerde hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da ziyaret etti. Akgül, hem deprem anlarını hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ziyaretini anlattı. Akgül’ün çıkarıldığı alan kameraya yansırken, Psikolog Büşra Aydoğdu ise depremin hastalar üzerinde oluşturduğu etkilere yönelik bilgi verdi.

“İmplantımı Antakya’da yaptırıyorum, eşime de beraber gidelim dedim”

Deprem anlarını anlatan 45 yaşındaki Nazir Akgül, “Hatay’a gittim enkazın altında 7 saat kaldım, iki çocuğum bir de eşim var. Yeğenim ve ağabeyim tarafından çıkarıldım. Beş katlı bir apartmandı, çatı katıydı, ilk depremde bina yıkılmadan su depoları ve aynı zamanda güneş enerji depoları var, onlar çöktü. Bir kısmı yere geldi, ayağımın üzerine düştü. Eşimin ailesi geldi, vinçlerle beni çıkartmaya çalıştılar. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra Çam ve Sakura’ya gönderdiler. O anda zaten aklınıza çocuklarınız, eşiniz gözünüzün önüne geliyor. Perde gibi geçiyor, hayattan hiç bir beklentiniz kalmıyor. Bir saniyede hepsi bitiyor, ilk deprem 60 saniyeydi sanırım ben hayatı tersten yaşadım. Medikal şirketim var, iş gereği ve aynı zamanda implantımı ben Antakya’da yaptırıyorum. Eşime rica ettim, beraber gidelim dedim. O ’ben çocukların yanında kalayım, çocuklar yalnız kalmasın, yemek yaparım’ dedi. Ben tek gittim, pazar günü işim bitiyordu, pazartesi akşama kaldı. Pazar sabaha karşı oldu olay, inanın dünya malı boş. Ablam, eniştem, yeğenlerim öldü. Şu anda bir yeğenim Ankara’da ameliyatta” şeklinde konuştu.

“Her zaman sizin yanınızdayız’ dedi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın kendisini ziyaretiyle ilgili konuşan Akgül, “Çok güzel şeyler de konuştuk, aslında hayatın ne kadar anlamsız olduğunu, mal varlığının emanetçisi olduğumuzu konuştuk. Bir saniyede, dakikada tepetaklak olacağını konuştuk. Güçlü bir devlet olduğumuzu konuştuk, kendisi söyledi. ‘Biz güçlü bir devletiz, bunun önlemini aldık, her zaman da alırız, her zaman sizin yanınızdayız’ dedi. Cumhurbaşkanımız, bizi kimsenin yıkamayacağını söyledi. Allah razı olsun ayağımıza kadar geldi, bizim onun ayağına gitmemiz gerekirken o bizim yanımıza geldi. Biz onu çok gönülden ve yürekten seviyoruz. Türkiye’nin ne kadar çabuk ilerlediğini görüyoruz. Şuranın 5 yıldızlı otelden hiçbir farkı yok. Cumhurbaşkanımıza, hepsine çalışanından personeline, temizlikçisine hepsine çok çok teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Hastaneye iyileştikten sonra özel olarak gidip kahvelerini içeceğimi söyledim, onlar da bekleriz dediler, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Akgül, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.