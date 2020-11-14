İstanbul’da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ikinci etabının açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgını ile ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Pandeminin tek başına maske ve mesafe ile tanımlanacak bir süreç olamayacağını dikkat çeken İmamoğlu Covid 19 salgının Türkiye'de ve İstanbul'da çok endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı.

“KONTROL DIŞI BİR SÜREÇ”

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hasta sayılarının yüzde 50'sinin İstanbul'da olduğunu hatırlatan İmamoğlu “İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve herkes farkındaki bu iş, mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. Çemberi gittikçe daralan biçimde çok yakın çevremizde neredeyse herkesin bu hastalığı yaşadığını görüyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, salgının 7. ayına girdiğini, her geçen gün artan sayıya bağlı olarak bazı hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlanmaya başladığını belirtti.

“RAKAMLAR DÜŞÜK AÇIKLANIYOR”

Açıklanan vaka ve ölüm sayılarının gerçeğini yansıtmadığını söyleyen İmamoğlu şunları dile getirdi:

* Nüfusu İstanbul'dan az olan Avrupa ülkelerinden dahi daha az sayı açıklamanın salgınla mücadelede ne anlama geldiğini ben anlayabilmiş değilim.

* Toplumda ‘gerçekleri konuşmuyorsunuz' intibası oluşmasına katkı sunan yetkililerin, bu tavrını ben çözemiyoruz bir türlü. Madem biz nüfusu 10 milyonu bile aşmayan bir kısım ülkelerden 83 milyonluk ülke olarak çok daha iyi durumdaysak dünyanın gelip bunu incelemesi bizi alkışlaması, bizim de bunun insanlık adına bütün dünyaya anlatmamız gerekir.

* Düşünün ki; 11 milyonluk Belçika'dan bile bizde vaka- ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namına öğretelim, anlatalım. Ama eğer bir yanlış varsa açıklamalarda bunun anlamlı olmadığını, milletimizi yanlış bilgiler vermenin doğru olmadığının altını çizmek zorundayım.

“BULAŞICILIĞI DERHAL AZALTMAK ZORUNDAYIZ”

İstanbulluların yaşam hakları için en sert uyarıları yapması gereken makamda olduğunu dile getiren İmamoğlu “Bulaşıcılığı derhal azaltmak zorundayız. Yazıktır insanlarımıza, sağlık çalışanlarımızın emeklerine, yaşamlarına. Her şeyi yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz yaşamı canları tekrar yerine koyma şansımız yoktur” diye konuştu.

“2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART”

“Ben İstanbul adına konuşmak zorundayım” diyen İmamoğlu şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

* Madem işin yarısı İstanbul'da, madem Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hususlarla süreci teminat altına alabiliriz o zaman benim de bu anlamda bütün doğruları vatandaşlarımızla ve yetkilileri uyararak paylaşma zorunluluğum var. Dünya Sağlık Örgütü'nün iki adet açılma kriteri var. Birincisi en az 14 gün boyunca test sayısı artacak ama vaka sayısı da azalacak ki açılma olsun.

* İkincisi en az 14 gün boyunca ölüm sayıları ve sağlık personeli hastalanma sayısı azalacak. Türkiye'mizin ve özellikle İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda iki kriteri de önümüze koyduğumuzda kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortada.

* Bilim Danışma Kurulumuzun özellikle salgının hızını düşürmek ve çok hızlı şekilde bulaştığı bu dönemi radikal şekilde kontrol etmek adına 2-3 haftalık kapanmanın ve bu sürecin ardından da güçlü bir takip dönemi ile beraber kontrollü bir açılma dönemini İstanbul'a öneriyorlar.

* Verilerimizin nisan mayıs aylarından çok daha ileride olduğunun altını kalın bir şekilde çizelim. İstanbul için çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin altını çizelim.

İSTANBUL’DAKİ VEFAT SAYISI

“İstanbul'da bir gerçeği sizinle paylaşalım” diyen İmamoğlu, “Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının kendi notu ile ‘bulaşıcı hastalık’ diye gönderilen vefat sayılarına baktığımızda; son bir hafta için özellikle konuşuyorum Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne sağlık kuruluşlarından yanlış bilgi geliyorsa bize bildirsinler doğruyu biz de görelim. Az insan vefat ediyorsa pandemiden ben de mutlu olurum. Bu doğruların vatandaşlarımızla paylaşılması gerek ve bu doğrular üzerinden gerekli tedbirleri ciddiyetle almalıyız” dedi.

“DAHA ÖNCE HALLETTİK YİNE YAPARIZ”

2-3 haftalık bir fedakarlıkla tırmanmakta olan hasta-vefat sayısını aşağı doğru indirmek zorunda olduklarını vurgulayan İmamoğlu “Nisan- mayıs gibi yaza giden bir dönem içinde değiliz. Daha soğuk günlere doğru giden bir dönemin başındayız. Kasım ayındayız. Bilim insanlarını, hekimleri dinlediğimde benim de bu uyarıları yapma zorunluluğum ortaya çıkıyor. Devletimiz güçlüdür. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda donanımlı bir hazırlık yaparız, seferberlik süreci tanımlarız. Büyükşehir, belediyeler, valilik top yekun donanımlı bir hazırlık yaparız, doğru zamanı açıklarız ve hep birlikte İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını seferberlik duygusu ile gideririz. Nasıl daha bunu önce hep birlikte hallettik, yine hallederiz” dedi.

“TEK BİR HASTA VERİSİ PAYLAŞILMADI”

İmamoğlu, kendileri ile hasta verilerinin paylaşılmamasına da tepki göstererek şunları söyledi:

* İnsanların dışarıya çıkışlarında en önemli takip sistemi bizim elimizde; İstanbulkart. Milyonlarca kullanıcısı var. Hasta verilerini bize verin, biz de İstanbulkart kullanıcılarını engelleyelim.

* Otobüse geldiğinde kartı alarm verecek, uyarıyı yapacak ve biz gerekli işlemleri vatandaş hakkında başlatacağız. Israrla bize tek bir hasta verisi verilmedi. Bunu anlayabilmiş değilim.

* Bu talebimizi haksız bulan hiçbir devlet yetkilisine de rastlamadım. Madem haklıyız, bize hasta verisini niye vermezsiniz. Şu yapılıyor; biz yolcuların sayısını göndereceğiz, bindikten sonra takip edilecek.

* Hasta araçlara bindikten sonra takip etsen ne olacak, bulaştırdıktan sonra bulsan ne olacak bulmasan ne olacak? Sebepsiz yere uzatılan bu tür yanlış uygulamaları gidermeliyiz.