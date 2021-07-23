banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde

İstanbul Valisi Yerlikaya: “İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelindeki aşı verilerini açıkladı. Vali Yerlikaya, "1’inci doz, 7 milyon 346 bin 727 kişi ile yüzde 63.1, 2’nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3’üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı” dedi.

Sağlık 23.07.2021, 12:37
İstanbul Valisi Yerlikaya: “İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı”
banner502

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelindeki aşı verilerini açıkladı. Vali Yerlikaya, "1’inci doz, 7 milyon 346 bin 727 kişi ile yüzde 63.1, 2’nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3’üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada megakentte süren aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri açıklayarak aşı çağrısı yaptı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “22 Temmuz itibarıyla 1’inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2’nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3’üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501