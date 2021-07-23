İstanbul Valisi Yerlikaya: 'İstanbul'da aşı yüzde 63.1'e ulaştı'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada megakentte süren aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri açıklayarak aşı çağrısı yaptı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı” ifadelerine yer verdi.