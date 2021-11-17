banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek korona virüse yakalandı: “Aşılıydık endişeye kapılmadık”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, eşi ve oğlunun korona virüs testleri pozitif çıktı. Aşılı oldukları için süreci hafif geçirdiklerini anlatan Tükek, “Basit bir nezle zannettim ancak test pozitif sonuçlandı. Eşim de 4 aşılıydı dolayısıyla herhangi bir endişeye kapılmadık. Pandemi sırasında söylemek istediğimiz tablo tam da buydu, bir kişinin vücudunda eğer yeteri kadar antikor seviyesi bulunursa hastalık o kişide bizim korktuğumuz ağır hastalık tablosunu oluşturamıyor” dedi.

Sağlık 17.11.2021, 10:12
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek korona virüse yakalandı: “Aşılıydık endişeye kapılmadık”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, eşi ve oğlunun korona virüs testleri pozitif çıktı. Aşılı oldukları için süreci hafif geçirdiklerini anlatan Tükek, “Basit bir nezle zannettim ancak test pozitif sonuçlandı. Eşim de 4 aşılıydı dolayısıyla herhangi bir endişeye kapılmadık. Pandemi sırasında söylemek istediğimiz tablo tam da buydu, bir kişinin vücudunda eğer yeteri kadar antikor seviyesi bulunursa hastalık o kişide bizim korktuğumuz ağır hastalık tablosunu oluşturamıyor” dedi.

Korona virüsle mücadelede önemli noktalardan biri olan İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Eşi ve oğlunun da testi pozitif çıkan Tükek, hastalığın üzerilerinde oluşturduğu etkiyi anlattı. Tükek, kendisinin ve eşinin 4, oğlunun ise 2 doz aşı yaptırdığını anlatırken aşılı olmaları dolayısıyla hastalığı sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirdiklerini söyledi. Tükek, aşının hastalığı hafif atlatma da önemine dikkat çekerken, aşının öneminin hastalık sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

“Basit bir nezle zannettim ancak test pozitif sonuçlandı"

Korona virüse yakalanan İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “İlk defa bir hafta kadar önce semptom yaşadım. Burun akıntısı, hapşırma gibi basit bir nezle zannettim ancak daha sonra koku alma duyusunun da kaybolduğunu görünce test yapma ihtiyacı hissettim. Tahmin ettiğim gibi evde yapmış olduğum hızlı test pozitif sonuçlandı. Daha sonra PCR testinde de bunu doğrulamış olduk. 4 aşımız var, 2 Sinovac, 2 bioNTech olduğu için kendimize güvendik gerçekten hastalığı çok ciddi geçirmeyeceğimizi tahmin ediyorduk. O sıralarda eşimde de aynı semptomlar söz konusuydu. Halsizlik, hafif ateş, burun akıntısı, hapşırma gibi semptomlar bunlar normal şartlarda nezle olarak kabul edilebilecek semptom olmasına rağmen Covid salgını sırasında tabi Covidi de düşünmek gerekiyor. Sonuç olarak eşimin de Covid olduğunu yaptığımız test sonucunda anlamış olduk. Birkaç gün sonra oğlumuzda da aynı semptomlar ortaya çıktı. Dolayısıyla ev içi bulaşla karşı karşıya kaldığımızı gözlemledik. Biz mesleğimiz gereği zaten iyi korunan, yakın temastan kaçınan, maske takan insanlarız. Dolayısıyla dışarıda hastalığı almamız çok kolay olmadı şimdiye kadar 2 seneye yakın süreçte bu hastalıktan kendimizi korumuştuk” dedi.

“Aşılıydık, herhangi bir endişeye kapılmadık”

Aşılı olmaları dolayısıyla süreci rahat geçirdiklerini anlatan Prof. Dr. Tufan Tükek, “Eşim de 4 aşılıydı dolayısıyla herhangi bir endişeye kapılmadık açık söylemek gerekirse; semptomların da gün geçtikçe ağırlaşmadığını, ateşin, eklem, vücut ağrılarının olmadığını sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde hastalığın devam ettiğini gözlemledik. Bu bizi biraz rahatlattı. Oğlumuz da 2 bioNTech aşısına sahipti, hastalığı daha hafif geçireceğini tahmin ediyorduk ve o şekilde şu an seyrediyor. Bizim birinci haftamız herhangi bir kötüleşme olmadı, hastalık üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyredip ortadan kalkacak gibi gözüküyor, Tabi PCR’ın negatifleşmesi genellikle 10-14 günü alıyor. Şu anda o süreyi bekliyoruz. Korona virüs pandemisi sırasında zaten söylemek istediğimiz tablo tam da buydu, ne demek istiyorduk; bir kişinin vücudunda eğer yeteri kadar antikor seviyesi vücudunda bulunursa ve virüse karşı bunu koruma mekanizmaları olarak kullanırsa o virüs, o kişide bizim korktuğumuz zatürre dediğimiz ağır hastalık tablosunu oluşturamıyor. Bu sonuç olarak da o kişinin hastaneye yatışı ve ölüme kadar giden süreçleri etki altına alıyor. Bizim zaten aşılamadaki başarımızın ya da aşılamayla elde edeceğimiz başarının önemli bir kısmını bu oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Aşı yapıldıktan sonra bir kısım insanlarda antikor meydana gelmeyebilir”

Aşı yapılan bazı kişilerde antikor oluşmayabileceğini anlatan Prof. Dr. Tükek, sözlerini şöyle sürdürdü, “Aşı yapıldıktan sonra bir kısım insanlarda antikor meydana gelmeyebilir veya immünize olmayabilir. Dolayısıyla bunlar da aşılama yapılmış sayılmaz. Ancak henüz şu anda onu test etmediğimiz için maalesef her aşılıyı immünize olmuş gibi kabul ediyoruz. Oysa bunların bir kısmı diğer aşılarda olduğu gibi aslında aşı yapıldığı halde immünize olmayan insanlar. Ama gerçekten antikor düzeyleri yükselmiş immünizasyonu sağlamış, yeterli aşıyı uygun süreçte yaptırmış kişilerde bu hastalığın tamamen bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyredeceğini ve çok kısa bir süre içinde kişilerin ayağa kalkacağını, iş ortamına atılacağını, negatifleşme süresinin de daha az olacağını ve bulaşıcılık oranının daha az ihtimalle olacağını söyleyebiliriz”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6