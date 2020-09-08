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Istanbul Jewelry Show, mücevher sektörünü 50. kez bir araya getiriyor

Mücevher sektörünün bölgedeki en önemli fuarı Istanbul Jewelry Show, 8-11 Ekim 2020 tarihleri arasında 50. kez CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Istanbul Jewelry Show, sektör liderlerinin en yeni ürün, hizmet ve teknolojik çözümleri deneyimleyebileceği ve tedarik edebileceği, trendlerin belirleneceği ve katılımcılarla alıcılar arasında yeni iş anlaşmalarının gerçekleşeceği güvenli bir platform sunuyor. Bu yılki etkinlik, Informa Markets’in CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi’ndeki tüm katılımcıların sağlığının en üst seviyede tutulmasını sağlayacak yeni Informa AllSecure sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak düzenlenecek.

Sağlık 08.09.2020, 09:03 08.09.2020, 09:07
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Istanbul Jewelry Show, mücevher sektörünü 50. kez bir araya getiriyor

Global takvimdeki en önemli mücevher sektörü etkinliklerinden biri olan Istanbul Jewelry Show, sektörün önemli firma ve markalarını, mücevher sektörü profesyonelleriyle güvenli bir şekilde bir araya getirerek, yeni iş birliği fırsatları ve benzersiz bir bilgi paylaşımı sağlıyor.   

35 yıldır sektörün ihtiyaçlarını başarıyla karşılayan Istanbul Jewelry Show fuarları, dünyanın en büyük ve önde gelen fuar organizatörü Informa Markets tarafından düzenlenmektedir. Informa Markets 7 ülkede düzenlediği 17 mücevher fuarı ile sektörde köklü bir geçmişe ve uzmanlığa sahip. Bulunduğu portföyün gücünü de alan Istanbul Jewelry Show, tüm mücevher sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği bir fuar konumunda.

Sağlık ve Güvenliğinizi etkinliklerimizin odağına yerleştirdik

Istanbul Jewelry Show, Informa AllSecure sağlık ve güvenlik standardına göre düzenlenecektir. Dünyanın önde gelen etkinliklerinin organizatörü olan Informa, etkinliklerinde en üst düzeyde hijyen ve güvenlik sağlamak üzere, herkese güvenli ve kontrollü bir ortamda oldukları güvencesini veren ayrıntılı bir dizi önlem geliştirmiştir.

Alıcılar, 2020 yılı siparişlerini vermek için bu fuarda olacak

İhracatı arttırmak, ihraç ürünleri için yeni pazarlar keşfetmek ve satıcıların mevcut pazar payını korumasını sağlamak amacıyla “Uluslararası Alım Heyeti Programı” gerçekleştirilecek. Program kapsamında sektörün önemli firma ve markalarının temsilcileri alıcı olarak ağırlanacak.

Mücevher tasarımının nabzı yine Designer Market’te atacak!

Istanbul Jewelry Show kapsamında düzenlenen Designer Market'te yer alan tasarımcılar, en son tasarımlarını fuar ziyaretçilerine sergileyecekler. Her geçen yıl büyüyen ve ilgiyle takip edilen Designer Market, dünya mücevher piyasasına yön veren tasarımların ilk kez sergilendiği, tasarımcıların, üreticilerle bir araya gelerek fikir alışverişi yaptığı ve gelecek yılın mücevher tasarımları fikirlerinin oluşturduğu özel bir alandır.

Şermin Cengiz, Kurucu Ortak Founding Partner

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: “Fuarlar, ekonominin toparlamasında kilit rol oynuyor”

Dünya ekonomisinin, hızla toparlanabilmesi için kilit adresin fuarlar olduğun belirten Cengiz: “Fuarlar, sadece düzenlendiği sektörün değil, fuarları öncesi ve fuar süresince de ilgili yan sektörlere büyük katlı sağlıyor. Taşımacılıktan, konaklamaya, yeme-içme sektöründen, stant yapımcılarına kadar 100’den fazla yan sektöre gelir kaynağı yaratıyor.

2019 yılında düzenlendiğimiz Istanbul Jewelry Show Mart ve Ekim fuarlarında, UFI hesaplama metoduna göre fuarda yapılan siparişler ve stant alanı kirası hariç, yan sektörler için 164,2 milyon TL’lik bir gelir oluşturdu.

Türkiye’de 2019 yılında düzenlenen 482 fuarda 25.828.251 ziyaretçi ağırlandı. 2020 yılında ertelenen/iptal edilen fuarlarla bu sayıda bir düşüş gözlemlenecek olsa da gelecek yıllar için Türkiye, fuarcılık sektöründe büyümeye devam edecek” dedi.

Sözlerine şu şekilde devam eden Cengiz: “35 yıldır düzenlendiğimiz Istanbul Jewelry Show’un bu sene bizim için önemli bir dönüm noktası da var. Bu fuarımız, 50. fuarımız olacak. 35 yıldır, mücevher sektörünün büyümesine paralel olarak gelişen fuarımız, yeni normallere hızla uyum sağlayarak, başta Türkiye mücevher sektörü olmak üzere tüm dünya mücevher sektörü için nitelikli bir adres olmaya devam edecektir” dedi.

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