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İstanbul İl Sağlık Müdürü uyardı: “Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde”
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, KENTTE EYLÜL’ÜN İKİNCİ HAFTASINDAN İTİBAREN DÜŞME EĞİLİMİNDE OLAN POZİTİF VAK'A SAYISININ SON HAFTA YÜKSELME TRENDİNDE OLDUĞUNU BELİRTEREK VATANDAŞLARI UYARDI.
Sağlık 09.10.2020, 09:37
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak’a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan kentteki yeni tip korana virüsün seyri yönünde son dakika açıklaması geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak’a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti. Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.
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