İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: “Yoğun bakımda olan 5 hastanın 2’sinin durumu kritik”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bartın’da meydana gelen maden patlamasında yaralanan ve İstanbul’da tedavileri süren 6 madenciyi ziyaret etti. Burada açıklama yapan Memişoğlu, yoğun bakımda olan 5 hastanın 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Bartın’da meydana gelen maden patlamasında yaralanan 6 madenci, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçaklarıyla İstanbul’a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, tedavi altında olan 6 madenciyi ve ailelerini, ziyarette bulundu. Memişoğlu burada hem hastaların durumunu öğrendi hem de aileleriyle sohbet etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Memişoğlu, 6 hastanın tedavisi sürdüğünü yoğun bakımda olan 5 hastanın 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Memişoğlu, hem hastalara hem de hastaların yakınlarına hastanede iyi bakıldığını belirtti. Memişoğlu, sağlık personellerine ekip olarak çalıştıklarını söyleyerek çalışmalarından dolayı teşekkürlerini de iletti.

“İki hastamızın durumları biraz kritik”

İki hastanın durumunun kritik olduğunu dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Yaralıların şifası için çaba gösteriyoruz. Başta Nurettin hocam olarak bütün doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Hastaları ziyaret ettik. Şu anda 5 tanesi yoğun bakımda bütün doktorlarımız birebir ilgileniyorlar. Ekip ruhuyla çalışılıyor. Dahiliyecisinden göğüs hastalıklarına yoğun bakımcısına kadar bütün ekip hastalarımızın iyileşmesi için çaba harcıyorlar. İnşallah elimizden geldiğince onları bir an önce sağlıklarına kavuşturacaklar. Ben huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Hasta yakınları da misafirimiz. Onların da her türlü ihtiyaçları hastanemizde karşılanıyor. Yatmasından çocuklarının sosyal faaliyetlerine kadar hepsine destek veriyor arkadaşlar. Burası fiziki olarak da dünyanın en iyi alt yapısına sahip hastanesi insan gücü olarak da sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten ülkemize insanlığa çok büyük bir sağlık hizmeti sunan bir alan burası. Hastalarımızın durumları tabi ki geniş yanıklı olan hastalarda sadece yanık değil bir süre sonra bütün sistemle alakalı desteğe ihtiyaçları var ilk müdahaleler gerçekten çok iyi yapılmış. Şu anda da hastalarımız kritik olmasına rağmen her türlü tedavi uygulanıyor. Özellikle iki hastamızın durumları biraz kritik ama inşallah onlar da toparlayacak. Diğer hastalarımızın da tedavileri sürüyor. İnşallah onları buradan şifayla taburcu ederiz” şeklinde konuştu.