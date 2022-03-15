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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Gelecekte kişiselleştirilmiş tıp, çok daha farklı bir noktaya gelecek"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gelecekte kişiselleştirilmiş tıp, çok daha farklı bir noktaya gelecek. Biz ise şimdi gideceği yönü sadece hayal edebiliyoruz” dedi.

Sağlık 15.03.2022, 15:40
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: "Gelecekte kişiselleştirilmiş tıp, çok daha farklı bir noktaya gelecek"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gelecekte kişiselleştirilmiş tıp, çok daha farklı bir noktaya gelecek. Biz ise şimdi gideceği yönü sadece hayal edebiliyoruz” dedi.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyanın en yeni teknolojilerinin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının ele alındığı 3. HTLS -Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde konuşan Memişoğlu, konuşmasında, e-Nabız sistemine değinerek, “E-Nabız sistemi, dünyada bu kadar büyük bir nüfusa ilk kez uygulanan bir sağlık portalı. Sağlık teknolojilerinde bizlerin görevi bizden sonraki nesillere altyapıyı hazırlamak, sistemleri kurup onları yönlendirmek. Bu yönüyle biz aslında sağlık teknolojileri alanının öncüleriyiz, bizden sonraki nesiller ise liderleri olacak. Gelecekte kişiselleştirilmiş tıp, çok daha farklı bir noktaya gelecek. Biz ise şimdi gideceği yönü sadece hayal edebiliyoruz” dedi.

Zirve Bilimsel Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur da, 21. yüzyılda sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin geleceğinin sağlık teknolojileri ve sağlık bilişimine bağımlı hale geldiğini kaydetti. Sur, “Sağlık teknolojileri denildiğinde birden çok anabilimin ve çok sayıda mesleğin katkılarıyla ortak alanda oluşturulmuş multidisipliner bir bilim dalı anlaşılmaktadır. Profesyonellerin gelişmelerden haberdar olması ve birbirlerinin bakış açısını tam kavrayıp kaynaşabilmesi açısından böyle bilimsel etkinliklerin büyük önemi bulunmaktadır” dedi.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, sağlık teknolojilerinin tüm tüm dünyanın yeni lider sektörü olduğunun altını çizdi. Aydın, “Özellikle pandemiden sonra daha fazla öne çıkan teknolojinin sağlıktaki yerini ve kişiselleştirilmiş tıp alanında yapılan çalışmaları ele alıyoruz bugün. Sağlık ve sağlık için üretilen teknolojilerde bizleri nelerin beklediğini konuşuyoruz. Sağlık teknolojileri alanı, son dönemde tüm dünyanın yeni lider sektörü haline geldi. Teknolojiye olan yatırımlar, ilgi ve heyecanın her geçen gün arttığını ve HTLS’de en geniş anlamda sağlık ve teknoloji sektörlerinin birlikte hareket ettiklerini ve güçlerini birleştirdiklerini görmekten dolayı mutluyuz. Burası bir buluşma platformu. Bu zirveyi gerçekleştirmemizin en temel nedeni bilgi paylaşımı. Ben kişisel olarak bu zirvenin sağlık ve teknoloji endüstrisinin üreticilerinin olduğu ve yaptıklarını aktardıkları bir zirve olmasını istiyorum. Teknoloji hepimizin ortak hayali, birbirimizden haberdar olalım istiyoruz” dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap da, içinde yaşadığımız yüzyılın pandemiler yüzyılı olmasının beklendiğini bu nedenle sağlık sektörünün buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Azap, sağlık ihtiyaçlarının aksamaması için uzaktan sağlık uygulamalarının çeşitlendirilmesi, hastaların klinik ve laboratuvar bulgularının evden çıkmadan değerlendirilebileceği giyilebilir EKG, ateş ölçer, tansiyon ölçer gibi teknolojik olanakların geliştirilmesinin önemine değindi.

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