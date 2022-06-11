İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden tıp merkezindeki görüntüye ilişkin suç duyurusu

Sosyal medyada yaptığı hamilelik ve doğum konulu paylaşımlarla tepki toplayan Mükremin Gezgin’in görüntüleri Gaziosmanpaşa’da bir tıp merkezinde çektiği belirlenmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezde yaşanan olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından hamilelik ve doğum konulu videolar paylaşan Mükremin Gezgin’in yaptığı paylaşımların ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek videonun çekildiği belirlenen Gaziosmanpaşa’daki özel tıp merkezinin faaliyetlerini durdurarak merkezi mühürlemişti. Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tıp merkezinde yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.