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İstanbul'da okul servisi şoförlerine aşı zorunlu oldu

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, koronavirüs aşısı olmayan servis şoförlerinin okullarda çalışamayacağını söyledi. Öztürk, 18 bin 700 servisçiden sadece 1'inin aşıya karşı çıktığını söyledi.

Sağlık 19.08.2021, 14:37
İstanbul'da okul servisi şoförlerine aşı zorunlu oldu

''İstanbul'da corona virüs aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak.''

Açıklama İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk'ten geldi.

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