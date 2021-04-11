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İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı

Sağlık 11.04.2021, 15:31
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İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz korona virüs aşısı yapıldı.

Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Birinci dozun 1 milyon 661 bin 10, ikinci dozun ise 1 milyon 153 bin 909 olduğu bildirildi.

Öte yandan, 65 yaş üstü aşı olma oranına da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''65 yaş üstü aşı büyüklerimizin aşı olma oranı 81.2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı''

Korona virüsle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz'' dedi.

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