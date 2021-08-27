İstanbul aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mega kentin aşı haritasında mavi renge döndüğünü açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla çalar saat aşılama oranımız yüzde 75. 1. doz 8 milyon 699 bin 243, 2. doz 6 milyon 491 bin 74, 3. doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”