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İSTAÇ Genel Müdürü coronadan vefat etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin iştiraki olan İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sağlık 26.09.2020, 22:41
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
* Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.
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