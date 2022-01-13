İsrail’de salgında üst üste ikinci gün vaka rekoru

İsrail’de son 24 saatte 48 bin 95 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 48 bin 95 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Ülkede günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşılırken, toplam vaka sayısı 1 milyon 669 bin 629’a yükseldi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 290’a ulaştı. Durumu ağır olan hasta sayısı 254’ten 284’e, aktif vaka sayısı ise 258 bin 664’e çıktı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail’de 4. aşı dozunu alan kişi sayısı, çoğu 60 yaş ve üzeri olmak üzere 468 bin 699’a yükseldi. 4.37 milyon kişi ise (yüzde 46.2) korona virüse karşı 3. aşı dozunu yaptırdı.

Ülkede günlük vaka sayısında son rekor, 43 bin 815 ile dün kırılmıştı.