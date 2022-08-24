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İsrail'in akıllara durgunluk veren projesi: 'Organ Tarımı'
İsrail üniversitesi Weizmann Enstitüsü, yapay insan embriyosu üreterek “organ tarımı” yapmak istediklerini ifade etti.
Sağlık 24.08.2022, 15:22
Odatv'de yer alan habere göre; Daha önce fareler üstünde aynı deneyleri yaparak yapay fare embriyosu üreten ve fare organı yetiştirerek başka farelere organ nakli yapmışlardı.
Weizmann Enstitüsü yetkilisi Jacob Hanna, “İnsan embriyosu en iyi 3 boyutlu biyolojik yazıcı. Bir sürü organ üretilebilir. İnsanlar genç ve diri kalacak” dedi. Yapılan çalışma, dünyada ilk olarak nitelendiriliyor.
Ancak bazı bilim insanları, yapay embriyoların kalplerinin attığını ve bu sebeple canlı olduklarını söyledi.
İsrailli bilim insanları ise şu açıklamayı yaptı: "Beyinleri tam gelişmiş olmuyor, canlı veya birey sayılmazlar. Sorun yok."
Ölümsüzlük ve genç kalma, elitlerin binlerce yıldır yatırım yaptığı bir araştırma alanı olarak biliniyor.
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