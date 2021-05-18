İsrail'den gelen domates tohumunda virüs çıktı!

İsrail'den gelen fidelerde çıktığı için "İsrail virüsü" olarak adlandırılan hastalık, seraların 14 gün karantinaya alınmasına ve ürünlerin imha edilmesine neden oluyor. Uzmanlar durumu "Böyle giderse 3 yıl içinde yiyecek domates bulamayız" şeklinde yorumluyor.

Antalya'daki domates üreticisi, İsrail'den gelen tohumlarda ortaya çıktığı için 'İsrail virüsü' denilen ve tıpkı koronavirüs gibi kısa sürede diğer bitkilere de yayılan virüs nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Türkiye'nin turizm kadar örtü altı üretimde söz sahibi olan Antalya'da üretilen yaş meyve ve sebzeler, 40'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. İç piyasada da tüketilen bu ürünlerin büyük kısmını ise domates oluşturuyor.

İsrail'den ithal edilen domates fidelerinde görüldüğü için 'İsrail virüsü' olarak adlandırılan hastalık, fideler büyüyüp, ürün verdiği süreye kadar belirti göstermiyor.

Ürün alınacağı dönemde ise fideler, tepe kısmından kararıp, çürürken, domatesler de içten çürüyerek, kahverengiye bürünüyor. Ürünün tam olgunlaşmadan bir anda çürümesi, büyük verim kaybına neden oluyor.

Farklı çeşitlerle üretilen domates, kentteki sebze üretimin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2019 yılı verilerine göre, kentte 2 milyon 508 bin ton domates üretildi.