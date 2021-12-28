İsrail 55 ülkeye seyahat yasağını kaldırıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, 55 ülkeye yönelik seyahat yasağının kaldırılacağını açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülkeye yönelik seyahat yasağının kaldırılacağı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, yasağın kabine ve parlamento komisyonu tarafından onaylanmasının ardından Perşembe günü yürürlüğe gireceği kaydedildi. Seyahat yasağının kaldırıldığı ülkeler arasında birçok Afrika ülkesinin yanı sıra Almanya, Danimarka, İtalya, İsveç, İrlanda, Belçika, Finlandiya ve Norveç yer alıyor. İsrail Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Meksika ise Omicron vakalarındaki artış nedeniyle kırmızı listedeki ülkelere dahil edildi.

İsrail parlamentosu Knesset geçtiğimiz hafta, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Etiyopya, İngiltere, Güney Afrika, Macaristan, Tanzanya, Nijerya, İspanya, Portekiz, Fransa, Kanada, İsviçre’yi kırmızı listeye ekleyerek seyahat yasağı getirmişti. Buna göre kırmızı listedeki ülkelerden İsrail vatandaşları dışındaki hiçbir yolcu ülkeye alınmazken, bu ülkelerden dönen İsrailliler 7 günlük karantinaya girecek.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, İsrail’de salgının başlamasından bu tana 1 milyon 365 bin 643 vaka tespit edilirken 8 bin 242 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.