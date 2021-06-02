İsrail, 12-15 yaşındakileri aşılamaya başlıyor

Dünya genelinde korona virüsle mücadele sürerken aşılama kampanyaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, nüfusunun yüzde 58,4'ünü aşılarken, gelecek haftadan itibaren 12-15 yaş arasındaki çocukları de aşılamaya başlayacak. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan karar, bazı sağlık yetkililerinin BioNTech-Pfizer’ın 2. aşı dozunun kalp rahatsızlığına neden olabileceğini uyarısına rağmen alındı. Aşının ardından kalp rahatsızlığının az kişide görüldüğünü açıklarken, aşının etkili ve güvenli olduğunu vurgulayan Bakanlık, korona virüsün insan sağlına neden olduğu sağlık sorunlarının aşının neden olduğu sağlık problemlerden daha fazla olduğunu da bildirdi.

Öte yandan, İsrail’in korona virüse karşı aşılama kampanyası ilk olarak sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar ile 20 Aralık 2020 tarihinde başlamıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 839 bin 515’e yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı 6 bin 413 oldu. Korona virüsten iyileşen vaka sayısı 832 bin 764 olarak açıklandı.