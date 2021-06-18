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Isparta’da AVM’de aşı istasyonu kuruldu

Isparta’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde aşı istasyonu kurulurken, sırası gelen vatandaşlar randevusuz olarak Covid-19 aşılarını olabiliyor.

Sağlık 18.06.2021, 16:52
Isparta’da AVM’de aşı istasyonu kuruldu

Isparta’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde aşı istasyonu kurulurken, sırası gelen vatandaşlar randevusuz olarak Covid-19 aşılarını olabiliyor.

Isparta’da bir alışveriş merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerinde aşı istasyonu olarak kabul edildi. Bu kapsamda alışveriş merkezi içerisinde belirlenen alanda İl sağlık müdürlüğü protokolüne uygun olarak Covid-19 aşılama çalışmaları başlatıldı. Aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan AVM içerisinde oluşturulan özel bölümde aşılarını olabiliyor.

“Uygulamadan çok memnun kaldım”

AVM’ye aşısını olmaya gelen 24 yaşındaki Mustafa Sağbaş “Bu uygulamadan gerçekten çok memnum kaldım, hastanelere gidip o kadar sıra beklemenin bir anlamı yok. AVM’ler de bu uygulama gerçekten çok iyi, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi.

“Hastaneye gitmek zor geldi”

23 yaşındaki Merve Ece ise “ AVM’ye tesadüfen geldim randevumu daha önceden almıştım. Hastaneye gitmek zor geldi, hazır buraya alışverişe gelmişken aşıyı burada olmak çok iyi oldu. Bu hizmetten çok memnun kaldım. Aşımı oldum alışverişe tekrar devam edeceğim” diye konuştu.
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