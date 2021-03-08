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Isparta Belediyesi çok sayıda sağlık hizmetini ücretsiz sunuyor

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün verdiği hizmetin kalitesi ve sayısı arttırıldı. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden, yaşlı ve engellilere evde bakım hizmetlerine, hasta nakillerinden, felçli yatalak hastalara elektrikli yatak teminine kadar çok sayıda hizmet vatandaşa ücretsiz olarak sunuluyor.

Sağlık 08.03.2021, 15:04
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Isparta Belediyesi çok sayıda sağlık hizmetini ücretsiz sunuyor

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün verdiği hizmetin kalitesi ve sayısı arttırıldı. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden, yaşlı ve engellilere evde bakım hizmetlerine, hasta nakillerinden, felçli yatalak hastalara elektrikli yatak teminine kadar çok sayıda hizmet vatandaşa ücretsiz olarak sunuluyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Daha önceleri küçük bir alanda sağlık hizmeti sunan belediye, Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte hem fiziki olarak alanını genişletti, hem de verdiği hizmetin kalitesini ve sayısını arttırdı. Bu kapsamda daha önce 9 personelle hizmet verilirken bu rakam 20’ye çıktı. Bir tane olan ambulans sayısı üçe çıkarıldı, dördüncüsü ise yakın zamanda belediye bünyesine katılacak. Ayrıca engelli vatandaşlar ve beraberindeki refakatçilerini taşıyabilecek özel bir aracında yapımında sona gelindi, bu araç da önümüzdeki günlerde Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerine başlayacak.

Devletin sağlık anlamında vatandaşlara çok büyük hizmetler verdiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza çok büyük ve güzel hizmetler yapıyor. Şehrimizde şehir hastanemizin olması, ihtisas hastanelerimizin bulunması ve çevre illerimize dahi hizmet etmemiz bizleri gururlandırıyor” dedi.

Kendilerinin de Gönül Belediyeciliği düsturuyla vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Gönül Belediyeciliği deyince Sağlık Bakanlığımızın hizmetleri dışında olan yardım ve ihtiyaçlar da var, bizlerde bu noktada çalışmalar yaptık. Sağlık İl Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler doğrultusunda bizlerde hizmetlerimizi çoğaltıyoruz” dedi.

Ambulans hizmetlerinin de bulunduğunu dile getiren Başdeğirmen, şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde belediyemizin sağlık birimi çok daha küçük bir yerdeydi. 200 metrekarelik bir yerden, 1000 metrekarelik bir yere taşındık, hizmet birimlerimizi artırdık. Bir ambulansımız vardı, üçe çıkardık, dördüncü ambulansın siparişini verdik, kısa sürede o da belediyemize ulaşmış olacak.

“Engelli vatandaşlarımızın ihtiyacın karşılıyoruz”

Engelli hastalarımızı ve engelli vatandaşlarımızı taşıyacak bir aracımız yoktu, dört engelli vatandaşımıza aynı anda hizmet verebilecek ve beş refakatçısını taşıyabilecek bir araç yaptırdık. Bu araç da kısa süre içerisinde belediyemize gelmiş olacak. Engelli vatandaşlarımızı evlerinden özel bir ihtiyacı dahi olsa herhangi bir yere gitmek istiyorsa da alıyoruz, her türlü yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza 200’e yakın tekerlekli akülü engelli aracı dağıttık. Diğer manüel engelli araçlarından dağıttık. İşitme ve görme engelli vatandaşlarımız ile her türlü engeli bulunan vatandaşımızın ihtiyacı olan konuşan saat, tansiyon aleti gibi çok sayıda ihtiyaçlarını gideriyoruz.

“20 elektrikli yatak temin ettik”

Evde berber ve kuaför hizmetleri veriyoruz, kişisel bakımlarını yapıyoruz. Felçli vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaşlarımızın daha farklı hizmetlere de ihtiyaçları var, onlara da yardımcı oluyoruz. Yaşlı, engelli, felçli vatandaşlarımızın ayrıca çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için de altyapı oluşturuyoruz. Evlerinde yatmak zorunda kalan felçli vatandaşlarımıza elektrikli yataklar ihtiyaç oluyor. Hastalarımızın yatması için bu noktada 20 elektrikli yatak temin ettik ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evlerine kuruyoruz. Görüyoruz ki, bu yataklar yeterli gelmiyor, bunun sayısını artırmaya karar verdik. Yaşanan zorlukları en aza indirme amacındayız. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Bizim amacımız insanlarımıza faydalı olmaktır, gönül belediyeciliğini vatandaşlarımıza daha çok hissettirebilmektir.”
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