İspanya’ya Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

İspanya’ya ABD’li ilaç firması Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının ilk sevkiyatı yapıldı. İlk aşı, bir huzurevi çalışanı ve yaşlı bir kişiye yapılacak.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, birçok ülkeye yapılan anlaşmalar çerçevesinde aşıların sevkiyatı gerçekleştiriliyor. İspanya’ya, BioNTech-Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı. İlk sevkiyat, Guadalajara kentindeki Pfizer lojistik merkezine geldi. İlk aşıların yarın kentteki bir huzurevi çalışanına ve yaşlı bir kişiye yapılacağı belirtildi. Söz konusu kişiler, aşı dozu alacak ilk iki kişi olacak.