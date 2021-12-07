İspanya’da partiye katılan 68 sağlık çalışanı koronaya yakalandı

İspanya’da aynı hastanede çalışan ve geçtiğimiz hafta Noel partisine katılan 68 doktor ve hemşirenin korona virüs testi pozitif çıktı.

İspanya’nın Malaga kentinde 1 Aralık’ta düzenlenen Noel partisine katılan 173 kişiden 68’i korona virüse yakalandı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan 68 kişinin bir bölge hastanesinde çalışan doktor ve hemşire olduğu belirtildi. Partiye katılanların tamamının etkinlikten önce negatif antijen testi ibraz ettiği ve virüs ile enfekte olan sağlık çalışanlarının tamamının aşılı olduğu aktarıldı. Ayrıca hiçbir belirti göstermedikleri kaydedildi.

İspanya’da korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 5 milyon 202 bin 958 vaka tespit edilirken, 88 bin 159 kişi hayatını kaybetti. Son verilere göre 47.35 milyon nüfuslu ülkede halkın yaklaşık yüzde 74’ü korona virüse karşı tamamen aşılanırken, yüzde 9’u da hatırlatma olarak adlandırılan 3. dozu yaptırdı.