İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı

Fox TV’de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan gazeteci İsmail Küçükkaya, corona şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti. Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.

Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.