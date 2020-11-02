banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Beşiktaşlı Ghezzal fırtına gibi! .
Beşiktaşlı Ghezzal fırtına gibi! .
Devlet Bahçeli koronaya mı yakalandı?
Devlet Bahçeli koronaya mı yakalandı?
"Lütfen şu 6,6’yı artık silin"
İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı
İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı

İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı

Fox TV Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı. Program ekibi karantinaya alındı...

Sağlık 02.11.2020, 09:23
4
İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı

Fox TV’de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan gazeteci İsmail Küçükkaya, corona şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti. Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.

Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.

#ismail küçükkaya
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Çaykur Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Malatyaspor 7 8
12. Göztepe 6 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. West Bromwich 6 3
18. Sheffield United 7 1
19. Fulham 6 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3