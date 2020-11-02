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İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı
Fox TV Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya coronaya yakalandı. Program ekibi karantinaya alındı...
Sağlık 02.11.2020, 09:23
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Fox TV’de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan gazeteci İsmail Küçükkaya, corona şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti. Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.
Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.
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