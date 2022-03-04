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İşitme sağlığı problemleri bireylerin mental sağlığını da tehlikeye atıyor

İşitme sağlığı ve işitme kayıplarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Dünya Kulak ve İşitme Günü, tüm dünyada önemli bir farkındalığa hizmet ediyor. May İşitme Cihazları Uzmanı Odyolog Mehmet Tarık Kaya, işitme sağlığının beyin fonksiyonlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, “İşitme sağlığında meydana gelen problemler, mental sağlığı da olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Sağlık 04.03.2022, 14:32
İşitme sağlığı problemleri bireylerin mental sağlığını da tehlikeye atıyor

İşitme sağlığı ve işitme kayıplarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Dünya Kulak ve İşitme Günü, tüm dünyada önemli bir farkındalığa hizmet ediyor. May İşitme Cihazları Uzmanı Odyolog Mehmet Tarık Kaya, işitme sağlığının beyin fonksiyonlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, “İşitme sağlığında meydana gelen problemler, mental sağlığı da olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Her yıl 3 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından işitme sağlığı ve işitme kayıplarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Dünya Kulak ve İşitme Günü” öncesi May İşitme Cihazları Uzmanı Odyolog Mehmet Tarık Kaya açıklamalarda bulundu. Tarık Kaya, işitme sağlığında yaşanan sorunların bireylerin günlük aktivitelerden keyif almasını büyük oranda engellediğini söyledi. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nün tüm dünyada önemli bir farkındalığa hizmet ettiğinin altını çizen Kaya, “Dünya Sağlık Örgütü her yıl 3 Mart’ta işitme sağlığı ve işitme kayıplarına dikkat çekmek için çalışmalar yapmaktadır. Çünkü tedavi edilmeyen işitme sorunlarının kişilerin sosyal, duygusal ve bilişsel sağlığı üzerinde kademeli ancak önemli derecede olumsuz sonuçları vardır. Hatta yaşlı erişkinlerde depresyon, Alzheimer ve Demans gibi bilişsel gerilemedeki artış ile de ilişkilidir. Aynı zamanda işitme kayıplı kişiler, konuşmaları anlamak için daha fazla çaba gösterdiklerinden, bu kişilerde yorgunluk şikâyetleri de gözlenmektedir. İşitme sağlığımızı olumsuz etkileyen bir diğer önemli faktör ise teknolojinin doğru kullanılmamasıdır. Kişisel dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve kulaklıkla müzik dinleme cihazları olarak kullanımları, genç ve yetişkinlerin işitmesi için önemli bir risk oluşturuyor” dedi.

Belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeyin

İşitme kayıplarının ortaya çıkışı öncesi bazı belirtilere dikkat çeken Kaya, bu tip hastalıklarda zaman kaybetmeden uzman desteği alınmasının önemini vurguladı. Kaya, “İşitme kaybını genellikle ilk fark edenler, işitme kaybı olan kişilerin eşleri, çocukları veya yakınlarıdır. İlk belirtiler ise TV’nin sesini anlamak için gereğinden fazla açma isteği düşünülebilir. İşitme kaybında en sık karşılaşılan diğer bir yaygın belirti de kulak çınlamasıdır. Bu tarz şikâyetleriniz varsa mümkün olan en kısa zamanda işitmenizi kontrol ettirmeniz gerekebilir” şeklinde konuştu. İşitme kayıplarının kişilerin mental sağlığını da olumsuz etkilediğini aktaran May İşitme Cihazları Uzmanı Odyolog Mehmet Tarık Kaya şöyle konuştu: “İşitmeniz ne kadar iyiyse, beyin fonksiyonlarınız ve hafıza becerileriniz de o kadar iyidir. Neyse ki, teknolojinin ilerlemesiyle beraber işitme cihazları kozmetik bir görüntüye sahip olmakla kalmayıp, kaybedilen işitme hassasiyetinin geri kazanılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Unutmayalım ki sağlıklı bir işitme ve iletişim hayatın her aşamasında önemlidir. İşitme kaybı ve işitme sağlığı konusunda şikâyetleriniz varsa muhakkak bir KBB hekimine muayene olup, duyma seviyenizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. May işitme cihazları şubelerimize gelerek, ücretsiz işitme testi yaptırabilirsiniz.”

Basit önlemlerle işitme sağlığınızı koruyabilirsiniz

Mehmet Tarık Kaya işitme sağlığını korumak için alınabilecek basit önlemleri şu şekilde sıraladı: Kulaklıkla müzik dinlerken, yüksek seste uzun süre dinlememeye dikkat edin. Mümkünse ses şiddetini % 60 altında tutmaya özen gösterin. Yüksek sesli ortamlarda uzun süre bulunmamaya çalışın. Gürültülü ortamlarda çalışıyorsanız kulak tıkacı veya gürültü önleyici maskeler kullanmaya dikta edin. Her yıl işitme testi yaptırarak işitme sağlığınızı takip altında tutmanızda da fayda var. Bunun için düzenli işitme kontrolleri yaptırmayı ihmal etmeyin.

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