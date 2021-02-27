İŞİTME KAYBI TEDAVİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLADI

Prof. Dr. Tuncer, işitme sağlığı ve tedavileri konusunda önemli akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, yetişkin bireylerin koklear implantlanması konusunda küresel stratejilerin geliştirildiği, Delphi Konsensüs çalışması ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Dr.Tuncer, ülkemizde de yetişkin bireylerin implantlanması konusunda uzmanların fikir birliğine vardığı çalışmanın, farkındalığın artırılması ve güncel tedavilere erişim açısından atılacak adımları belirlemek bakımından önemli bir rehber olduğunu ifade etti.

Total işitme kayıplı yetişkin hastalarda tam duyma sağlayabilen koklear implantların daha yaygın kullanımını sağlayacak farkındalık ve tedavi yaklaşımları konusunda küresel standartları ortaya koyan Uluslararası Delphi Konsensüs Bildirisi, ileri ve çok ileri sensörinöral işitme kaybı yaşayan yetişkin bireylerde de yapılabilecekler konusuna dikkat çekiyor. Çalışma sonrası paylaşılan istatistiklere göre koklear implanttan fayda görebilecek her 20 yetişkinden sadece 1'inde koklear implant bulunduğu belirtiliyor.

Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Ülkü Tuncer şunları söyledi: “Koklear implant kullanımı ile daha fazla sağlıklı duyması mümkünken, farkındalığın düşük olması nedeniyle koklear implanttan fayda görecek yetişkin birey sayısı maalesef çok düşük kalıyor. Kesin çözüme ulaşabilecek hastalar, ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeyen, sadece kısmi destek aldıkları işitme cihazlarını kullanarak, zaman kaybediyorlar. Bu durum duyma ve anlama yetilerinin geri döndürülemez biçimde kayba uğraması ile sonuçlanıyor. Yenilikçi teknolojiler kullanılarak üretilen koklear implantların, diğer çözümlere göre daha iyi işitme ve 8 kat daha yüksek konuşmayı anlama sağladığını biliyoruz. KBB hekimleri tarafından yapılacak tetkik ve muayene sonucunda durumu uygun olan hastalarda yapılan koklear implant uygulamaları ve rehabilitasyon programları ile gayet başarılı sonuçlar alıyoruz.”

Prof. Dr. Ülkü Tuncer, Türkiye’de yaşam beklentisinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi giderek yükseldiğini, erken yaşta ortaya çıkabilen işitme kayıplarının, tedavi edilmediğinde, uzun yıllar bireyleri sosyal yaşamdan kopararak izole bir hayat sürmelerine neden olduğunu belirtti. Dr. Tuncer şöyle devam etti: “Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde SGK tarafından geri ödeme kapsamında yapılan koklear implant uygulamaları hakkında daha çok hastanın farkındalık kazanması ile ciddi bir halk sağlığı sorununun ve kalıcı işitme kaybına bağlı işitme engelliliğinin üstesinden gelebileceğiz.”

Uluslararası Delphi Konsensüs Bildirisi’nin Türkiye’de ve dünyada önemine değinen Dr. Tuncer, bu bildiri sayesinde işitme alanında çalışan tüm uzmanların ve hasta derneklerinin güncel bir yol haritasına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi: “Bireylerin işitme kaybı konusunda bilgi eksikliği tüm dünyada en önemli sorunlardan biri. Bugün, koklear implanttan fayda görebilecek her 20 kişiden sadece 1’i implantlanmış durumda. Dünyanın 13 farklı ülkesinden Kulak Burun Boğaz uzmanları ve odyologlardan oluşan 31 kişilik uzman grubu ile 7 Tüketici ve Meslek birliği sivil toplum kuruluşunun liderlerinden oluşan panelistler, uluslararası bir bildirgeye imza atarak, aslında, işitme sağlığı tedavisinde teknolojiden daha fazla yararlanılabileceğini ve bu sayede işitme engelliliğin büyük oranda ortadan kaldırılabileceği yeni bir çağın da başladığını ilan etmiş oldular.”

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Craig Buchman Başkanlık ettiği Delphi Konsensüs Bildirisi, tamamen objektif ve tarafsız bir çalışma olarak geçtiğimiz aylarda JAMA Otolarengoloji-Baş&Boyun Cerrahisi Dergisi’nde de yayınlandı. Detaylı bilgi almak isterseniz www.adulthearing.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Cochlear Hakkında:

Cochlear implante edilebilir işitme çözümlerinde dünya lideridir. Şirket 4.000'den fazla kişi ile küresel bir işgücüne sahiptir ve araştırma ve geliştirme alanında her yıl 180 milyon dolardan fazla yatırım yapmaktadır. Ürünler, koklear implantlar, kemik iletimli implantlar ve sağlık profesyonellerinin orta ve şiddetli işitme kaybı türlerini tedavi etmek için kullandıkları akustik implantları içerir. Cochlear, 1981 yılından bu yana, 180'den fazla ülkede her yaştan insanın duymasına yardımcı olan 600.000'den fazla implante edilebilir cihaz sağlamıştır.