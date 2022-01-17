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İŞİTME KAYBI TEDAVİSİNDE AİLE DESTEĞİ ŞART

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ‘Yenidoğan İşitme Taraması Programı’na göre Türkiye’de her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğan bebek, işitme kayıplı dünyaya geliyor. Bankacı anne-babanın 2 yaşındaki ikizlerinden biri Duru Demirel de o bebeklerden biriydi. Doğumun akabinde yapılan rutin işlemlerden Yenidoğan İşitme Tarama testinde, Duru’nun işitme ile ilgili sorun yaşadığı tespit edildi.

Sağlık 17.01.2022, 09:09
İŞİTME KAYBI TEDAVİSİNDE AİLE DESTEĞİ ŞART

Başta doğum sonrası karşılaşılan olağan bir durum olarak görülse de testler yinelenince, Duru’da ağır işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Teşhis konar konmaz işitme cihazı kullanan ve ardından koklear implant ameliyatı olan Duru, dil gelişiminde ilerleyerek yaşıtları gibi yaşamaya başladı.

“Yetkilendirilmiş işitme merkezlerine yönlendirildik”

Duru Demirel’in annesi Şükran Demirel yaşadıkları süreçle ilgili şöyle konuştu: “Bizim için süreç, doğumla birlikte başladı. Doğumun ardından hastaneden ayrıldıktan kısa bir süre sonra testleri yineledik. Tekrar aynı sonuçları alınca, işitme kaybı şüphesi bulunması ve ileri tetkiklerin yapılması gerektiğinden bu konuda yetkilendirilmiş işitme merkezlerine (ağırlıklı üniversite hastanelerinde bulunuyor) yönlendirildik. Duru henüz çok küçük olduğundan klinik ABR (Yenidoğan İşitme Tarama) testi ilk denemede yapılamadı. Bu nedenle biraz büyüyüp iki aylık olmasını bekledik. Sonrasında yapılan testte, her iki kulağında ağır işitme kaybı tespit edildi.”

“İlk ses duyduğunda utangaç bir tavırla etrafına baktı ve gülümsedi”

Tanı konulur konulmaz işitme cihazı kullanmaya başlayan Duru’nun daha sonra koklear implant ameliyatı olduğunu ifade eden Şükran Demirel, ameliyat sonrası en önemli anın cihazın aktive edilip Duru’nun sesleri duyduğu an olduğunu söylüyor. Anne Demirel, “Duru benim kucağımdaydı ve ilk ses duyduğunda kafasını göğsüme yasladı, utangaç bir tavırla etrafına baktı ve gülümsedi. Zaman geçtikçe anne ve baba demesi bizim için çok duygusal anlardı” diyor.

“Koklear implant ameliyatında ülkemiz ciddi bir tecrübeye sahip”

Koklear implantın dünya genelinde kanıtlanmış bir başarısı olduğunu söyleyen, aynı zamanda takım çalışmasının da şart olduğunu ekleyen anne Demirel şöyle konuştu: “Bu süreçte başta aile olmak üzere, uzman odyolog, dil ve konuşma terapisti, pedagog ve özel eğitim uzmanı ile çok taraflı bir çalışma gerekiyor. Ayrıca çocuğun akademik hayatı başlamadan önce akranları seviyesinde konuşma düzeyine gelmesi çok önemli. Koklear implant ameliyatında ülkemiz ciddi bir tecrübeye sahip. Alanında deneyimli çok kıymetli hocalarımız var. Bununla birlikte doğru cihaz seçimi de rol oynuyor. Biz de Duru için en teknolojik ve verimli cihazı seçmeye çalıştık. Burada da seçeceğiniz markanın size vereceği servis ve geri dönüş hızı en kritik konu.”  

 “Çocuğunuza yapabileceğiniz en önemli katkı, bol bol konuşmak” 

Koklear implant ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili aileleri uyaran ve ailelere tavsiye veren anne Demirel şunları söyledi: “Özellikle ameliyat sonrasında kafa travması oluşturabilecek darbe ve fiziksel zorlamalardan uzak durmak gerekiyor. Bu yüzden anne-baba olarak daha da dikkatli olmak durumundasınız. Kafasında bulunan mıknatıs bölgesinin (derinin) kızarıp kızarmadığını da küçük yaşlarda düzenli kontrol etmelisiniz. Ayrıca statik elektrik yarattığı için plastik kaydırak gibi oyuncakları kullanmamanız önemli. Bu süreçte aile desteği şart. Çocuğunuza yapabileceğiniz en önemli katkı bol bol konuşmak ve yapılan her eylemi tasvir etmek. Rutin olan her şeyin çocuğa anlatılması ve çocuğun rutinlere dahil edilmesi ise dil gelişimini hızlandıran önemli bir faktör.”

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