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İşitme engelli 2 yaşındaki Emir hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMESİNE SEBEP OLAN “İMMÜN YETMEZLİĞİ” TEŞHİSİ KONULAN, BAĞIRSAKLARINDA YARA OLAN VE YÜZDE 95 İŞİTME KAYBI BULUNAN 2 YAŞINDAKİ EMİR AYDIN, HAYATA TUTUNMAK İÇİN İLİK NAKLİ BEKLİYOR. EMİR’İN DOĞUM GÜNÜ OLAN BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE ANNE VE BABA ÇİFTE BAYRAM YAŞAMAK İSTİYOR. SELMAN GÜNEŞ/ MARDİN İHA

Sağlık 01.08.2020, 11:29
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İşitme engelli 2 yaşındaki Emir hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan “immün yetmezliği” teşhisi konulan, bağırsaklarında yara olan ve yüzde 95 işitme kaybı bulunan 2 yaşındaki Emir Aydın, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor. Emir’in doğum günü olan bayramın ikinci gününde anne ve babası gelecek iyi haberle çifte bayram yaşamayı umut ediyor.

Kızıltepe’de yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 2 yaşındaki oğulları Emir Aydın doğumdan hemen sonra sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı. Aniden rahatsızlanan Emir’e çevre illerden sonra götürüldüğü Ankara’daki hastanede “immün yetmezliği” teşhisi konuldu. Ayrıca otoiflematuar bağırsak rahatsızlığı olduğu söylendi. Ağızdan da beslenemeyen küçük Emir’in bir de yüzde 95 işitme kaybı bulunuyor. Hastalığı sebebiyle bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Emir Aydın’ın tedavisi için kök hücre nakli gerekiyor. Emir uzun zamandır beklediği uygun iliği İsrail ve Amerika’da bulsa da iki vericiden biri sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, diğer donör de bilinmeyen bir nedenle vazgeçti. Küçük Emir şimdi hayata tutunmak için duyarlı vatandaşlardan ilik bekliyor.

Çaresiz bir şekilde beklediklerini anlatan anne Sevim Aydın, ’’Çocuğumuzun doğumuyla beraber başlayan sağlık problemleri yüksek ateş ve ishal nedeniyle Mardin, Diyarbakır ve Adana’da çeşitli hastanelere başvurduk. Son bir umut olarak Hacettepe’ye başvurduk. Doktorlar bize çocuğun ilik nakli olması gerektiğini söylediler. Bir yıldan sonra çocuğumuzun tanısı konuldu. Bir yıldır ilik bekliyoruz. Anne ve baba olarak çaresiz bir şekilde evde beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. İyi yürekli insanlarımızdan yardımlarını talep ediyoruz. Bayramın ikinci günü çocuğumuzun doğum günü bir önceki doğum günümüz çok kötü geçti. Bu doğum günümüzün iyi geçmesini umut ediyoruz. İnşallah biran önce ilik nakli bulunur hem çocuğumuz sağlığına kavuşur, çocuğumuzun diğer çocuklardan bir farkı kalmaz. Bunu dört gözle bekliyoruz. Çocuğumuzun ayrıca bağırsak hastalığı var. Bir de yüzde 95 işitme kaybımız var. Evde çocuğum kemoterapi ilaçlarını kullanıyor. Ağızdan hiçbir şekilde beslenemiyor. Nazogastrik sonda ile besliyorum. Çok zor bir süreçteyiz. Çocuğuma yardım edecek kimse yok, tek başıma bakıyorum. Çok zor ve çaresiz bir durumdayız’’ dedi.

Kök hücre naklinin günümüzde çok basitleştiğini ifade eden baba Kamuran Aydın ise, “Eskiden vatandaş korkuyordu. Yok kemiği deliyorlar, oradan ilik arıyorlar. Artık yüzde 80’i, yüzde 90’ı damar yoluyla aldıkları kanı makineyle ayrıştırıyor, tekrar damar yoluyla o kanı iade ediyorlar. O cihaz kanı ayrıştırıyor’’ diye konuştu.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Aydın, çok güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, vatandaşlardan kök hücre bağışında bulunmalarını talep etti.

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