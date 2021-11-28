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Işın tedavisinde nokta atış

Radyasyon onkoloğu Dr. Osman Burak Can, meme kanserinde radyoterapinin (ışın tedavisi) memede ve koltuk altı lenf bezlerinde hastalığın tekrarlamasının önüne geçmek amacıyla uygulandığını belirterek “Ayrıca metastaz yapmış meme kanserlerinde nokta atışı tekniği ile metastazlara yönelik yüksek doz ışın tedavisi uygulanabilmekte ve oldukça iyi sonuçlar elde edilmektedir” dedi.

Sağlık 28.11.2021, 10:46
Işın tedavisinde nokta atış

Radyasyon onkoloğu Dr. Osman Burak Can, meme kanserinde radyoterapinin (ışın tedavisi) memede ve koltuk altı lenf bezlerinde hastalığın tekrarlamasının önüne geçmek amacıyla uygulandığını belirterek “Ayrıca metastaz yapmış meme kanserlerinde nokta atışı tekniği ile metastazlara yönelik yüksek doz ışın tedavisi uygulanabilmekte ve oldukça iyi sonuçlar elde edilmektedir” dedi.

Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Can, radyoterapinin meme kanserinin tedavisindeki yerine dikkat çekti. Uzm. Dr. Can, metastaz yapmış meme kanserlerinde nokta atışı tekniği ile metastazlara yönelik yüksek doz ışın tedavisi uygulanabildiğini ve oldukça iyi sonuçlar elde edildiğini sözlerine ekledi.

Organlar da korunuyor

Radyoterapinin, cerrahi ve kemoterapi ile birlikte meme kanseri tedavisinin önemli bileşenlerinden biri olduğunu kaydeden Dr. Osman Burak Can, her 8 kadında bir görülen meme kanserinin tedavi edilebilen kanserlerden biri haline geldiğini de hatırlatarak şöyle konuştu: “Radyoterapiyi hem meme kanserinin hem de metastazlarının tedavisinde uyguluyoruz. İleri teknoloji cihazlarla yeni teknikler tedavideki başarımızı artırıyor. Radyoterapiyi, meme koruyucu cerrahi sonrası veya koltuk altında lenf bezi metastazı varlığında da öneriyoruz. Radyoterapi uygulamasının amacı memede ve koltuk altı lenf bezlerinde hastalığın tekrarlamasının önüne geçmek. Bu tedavi sıklıkla 5-6 hafta kadar sürüyor. Radyoterapi sırasında ılımlı düzeylerde cilt yan etkileri görülmekle birlikte yüksek teknolojili cihazlar ve yeni tedavi teknikleri ile kalp ve akciğer gibi organlar radyasyonun istenmeyen yan etkilerinden maksimum düzeyde korunuyor.”

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