İş Gününüze 30 Dakika Kardiyo Nasıl Eklenir?

Günün en büyük zorluklarından biri egzersiz yapmak için zaman bulmak olabilir. Çoğu insan, çalışmaları için belirli bir zaman ayırmadıkça, bunun hiç olmayabileceğini düşünür. Hayatın önünüze çıkardığı tüm taleplerle, günde önerilen 30 dakika içinde gizlice girmek göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. Gerçek şu ki, bu 30 dakika için zaman bulmak sandığınızdan daha kolay olabilir.

Kahve kupanızı bırakın, bilgisayardan uzaklaş ve spor ayakkabılarınızı bağlayın, harekete geçme zamanı! Yoğun gününüzde 30 dakikalık kardiyo egzersizlere gizlice girmenin en kolay yolu, egzersizi kısa egzersizlere bölmektir. Aşağıda, günlük kardiyo egzersizler yapılırsa sonuçlara katkıda bulunacak, yapabileceğiniz küçük şeylerin bir listesi bulunmaktadır.

Unutmayın, her seferinde bir adım atar. Daha iyi sonuçlar için antrenmanlarınızı takip edin ve gününüzün sizi en iyi şekilde alacağını biliyorsanız her zaman önceden plan yapın. Bir şey her zaman hiç yoktan iyidir! Gününüze egzersiz eklemenin 9 yolu;

Kardiyo Egzersizleri

Asansör yerine merdivenleri kullan

Karın kaslarınızı ve sırtınızı güçlendirmek için bir egzersiz topuna oturun

Ayak bileği ağırlıkları giyin, merdivenlerden yürüyün

Öğle yemeği molanız sırasında yürüyün

Bir iş arkadaşına e-posta göndermek yerine masalarına doğru yürüyün

Ofisinizin kapısını kapatın ve bazı zıplama hareketleri yapın

Mümkün olduğunca kapıdan en uzağa park edin

Bir ofis yürüyüşü başlat, bir trend başlat

Varsa, çalışmak için bisiklet sürün

KAYNAK: fitnews.com.tr