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İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

İrlanda, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı. İrlanda ile AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 11’e yükseldi.

Sağlık 14.03.2021, 22:39
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İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yetişkinlerde ciddi kan pıhtılaşmasına neden olduğu raporlarının duyurulmasının ardından aşının kullanımı bugün itibariyle toplamda 11 ülkede askıya alındı. İrlanda, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle aşının kullanımını askıya alan son ülke oldu. İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alındığını duyurarak, Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden (NIAC) gelen yeni bilgiler nedeniyle "tedbir amaçlı" bu kararın alındığını ifade etti.

İrlanda Tıbbi Başhekim Yardımcısı Dr. Ronan Glynn ise yaptığı açıklamada, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı ile kan pıhtılaşması arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı. Ancak, Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi İrlanda'daki AstraZeneca aşılama programının geçici olarak durdurulmasını tavsiye etti" dedi.

Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye uygulandı

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, aşının İrlanda'da askıya alınması konusunda "raporları yakından incelediğini" aktarılarak, "Kan pıhtılarının doğal olarak oluşabildiği ancak aşı ile gelişmelerinin nadir olduğu" ifade edildi. MHRA ayrıca, şu ana kadar Birleşik Krallık'ta 11 milyondan fazla kişiye AstraZeneca aşısı uygulandığını ifade etti.

İrlanda'da ise bugüne kadar verilen tüm dozların yaklaşık yüzde 20'sinin AstraZeneca aşısı olduğu ve 110 binden fazla kişiye uygulandığı belirtildi.

Kan pıhtılaşması ile aşı arasına bağlantı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı ile kan pıhtılaşması geliştirme riski arasında bir bağlantı olmadığını belirtmiş, ülkelerin kan pıhtılaşmasına neden olduğu korkusuyla aşıyı kullanmayı bırakmaması gerektiğini ifade etmişti.
Öte yandan şu ana kadar Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Norveç ve İzlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.

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