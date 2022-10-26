İran’da grip salgını nedeniyle okullar tatil edildi

İran’ın Kürdistan eyaletinde grip salgını nedeniyle üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi.

İran’ın Kürdistan eyaletinde grip salgını nedeniyle ilk- orta ve tüm yüksek okulların tatil edildiği açıklandı.

Kürdistan Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamada, grip salgını nedeniyle bölgedeki tüm okulların 1 günlüğüne tatil edildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşlara tüm üst solunum yolu hastalıklarına karşı korunmak ve yayılmasını önlemek için maske takımına dikkat edilmesi, ellerin sık sık yıkanması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiye edildi.