İran’da Covid-19’a karşı aşılama başladı

İran’da Covid-19’a karşı aşılama bugün itibariyle başlarken, ülkede korona virüs aşısı olan ilk kişi, Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin oğlu Parsa Nemeki oldu.

İran’a geçtiğimiz hafta Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının 500 bin dozluk ilk sevkiyatının ulaşmasının ardından ülkede korona virüse karşı aşılamalar bugün itibariyle başladı. Başkent Tahran’da bulunan İmam Humeyni Hastenesi’nde Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı törenle başlayan aşılama programında, ilk aşı İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin oğlu Parsa Nemeki’ye yapıldı. Parsa Nemeki, sağlık çalışanlarının korona virüs ile mücadelede büyük çabalar gösterdiğini ve bu mücadeleye ortak olmak için aşı olma konusunda gönüllü olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanı Nemeki ise aşılamada sağlık çalanlarının öncelikli olduğunu belirterek, “Ülke genelinde başlattığımız aşılama programında önceliğimiz sağlık çalışanları. İlk olarak yoğun bakım ünitelerinde çalışanlar aşılanacak, bu da iki haftalık bir süreci kapsıyor. Ardından tüm sağlık çalışanları aşılanacak. Sağlık çalışanları dışında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar da aşılanacak” dedi.

İran’da aşılama için Sputnik V’in yanı sıra diğer firmalarla da anlaşma yapılacağını belirten Nemeki, “İsveç’ten AstraZeneca ve Çin’den Sinopharm korona virüs aşılarını da İran’a getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise video konferans yöntemiyle katıldığı törende, ilk korona virüs aşısının Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin oğluna yapılmasının önemini vurgulayarak, “Korona virüs aşısının güvenirliliği açısından önemli bir mesaj. Ben de aşı olmak için hazırım. Tüm devlet yetkilileri ve halkımız, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlara güvenmeli” dedi.

Rusya’dan 500 bin dozluk ilk Sputnik V korona virüs aşı sevkiyatı 4 Şubat’ta başkent Tahran’a gelmişti. İkinci parti Sputnik V korona virüs aşılarının ise bu ayın sonuna kadar İran’a ulaşması planlanıyor.