İran’da Covid-19 kaynaklı 127 yeni ölüm

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 127 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 669’a yükseldi. Toplam vak’a sayısı ise 2 bin 313 artarak 393 bin 425’e ulaştı.

Ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak’a ve ölü sayılarındaki dalgalanmalar devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 313 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 127 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak’a sayısının 393 bin 425’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 22 bin 669’a ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, şu ana kadar 339 bin 111 kişinin de iyileşerek taburcu olduklarını söyledi.