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İran’da aşılama süreci yerli aşı “Bereket” ile devam ediyor

İran’da Covid-19 aşılama uygulamaları sürerken yerli aşı “Coviran Bereket” Haziran ayından beri uygulanmaya devam ediyor.

Sağlık 03.01.2022, 14:03
İran’da aşılama süreci yerli aşı “Bereket” ile devam ediyor

İran’da Covid-19 aşılama uygulamaları sürerken yerli aşı “Coviran Bereket” Haziran ayından beri uygulanmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadelede İran’ın yaptırımlar nedeniyle Covid-19 aşısını almakta zorlanmasının ardından dini lider Ayetullah Hamaney’in talimatıyla ABD ve İngiltere üretimi aşıların ülkeye girişini önce yasaklamış, 11 Ağustos’ta da yasak kaldırılmıştı. Bu süreçte aşı geliştirme çabalarına hız veren İran, acil kullanıma sunduğu COVIRAN Bereket adlı aşıyı uygulamaya devam ediyor. Ülkede 9 Şubat 2021 tarihinde başlanan aşılama çalışmalarında Covid-19 aşılama sürecine Sinopharm, AstraZeneca ve Sputnik V’nin yanı sıra 25 Haziran’dan bu yana ülkenin yerli aşısı olan “Coviran Bereket” kullanılıyor. Toplam 120 milyon 3 bin 437 doz aşı uygulanan ülkede halk da aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Büyük bir çoğunluğu yerli aşıyı tercih eden İran halkı, aşının yan etki göstermediğini ifade ederek aşı merkezlerine giderek hatırlatıcı dozlarını yaptırıyor.

“Yurtdışından aşı almıyoruz”

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, hali hazırda yurtdışından aşı ithal etmediklerini söyleyerek, “Artık yurtdışından aşı almıyoruz. Kendi aşımız üçüncü doz için yeterli ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bereket aşısına güveniyorum”

Aşı merkezinde 3. doz aşısını olmaya gelen Behram Babai, “Bereket aşısına güveniyorum. Üçüncü doz aşımı olmaya geldim. Allah’a şükür herhangi bir sorunum yok ve kendi aşımız olduğu için güvenilir olduğunu düşünüyorum” dedi. Yerli aşı nedeniyle yurtdışına seyahat edemeyeceğini söyleyen Meryem Davudi, “Bereket aşısında üçüncü dozu olmaya geldim. Herhangi bir yan etkisini görmedim ve aşıdan razıyım. Ama Bereket aşısını yaptırdığım için buradaki yetkili yurt dışına çıkamayacağımı söyledi” ifadelerini kullandı.

Ahmet Khamuşi ise, “Diğer korona virüs aşılarına göre en iyisinin Bereket olduğunu düşünüyorum. Henüz uluslararası onayı yok ama ben Bereket aşısını tercih ettim” dedi.

“Hiç bir yan etki olmadı”

Ali Rıza Seyyidi ise, “Son doz aşımı olmaya geldim. Şu ana kadar bende hiç bir yan etki olmadı. Herkesin toplum sağlığını korumak için korona virüs aşısını yaptırması gerekiyor” dedi. Ülkede aşılamanın yetersiz olduğunu söyleyen Mahsa Kerimati de, “Üçüncü doz aşımı olmaya geldim. Ancak bana göre ülkemizdeki aşılama süreci ve aşı stoku yeterli değil. Daha fazla aşı yurtdışından getirmeliyiz. O kadar çok aşımız olmalı ki kısa süre içerisinde herkes aynı anda aşılanmalı” ifadelerini kullandı.

İran’da son 24 saatte 41 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 131 bin 608’e yükseldi. Covid-19 vaka sayısı ise son 24 saatte bin 510 vaka artarak toplam vaka sayısı 6 milyon 196 bin 913’e ulaştı.

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