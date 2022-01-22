İran’da 5-11 yaş arası çocuklara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlanacak

İran’da ailelerinin onayı alınarak 5-11 yaş aralığındaki çocuklara korona virüs aşısı uygulanmaya başlanacak.

İran Sağlık Bakanlığı, 5-11 yaş aralığındaki çocuklara korona virüs uygulanmasına izin verdi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Birimi Başkanı Muhammed Haşimi, yaptığı açıklamada, "Ailelerinin onayı alınarak 5 ila 11 yaş aralığındaki çocuklara korona virüs aşısı vurulmaya başlanacak" dedi.

Ülke genelinde eğitimin yüz yüze devam edeceğini belirten Haşimi, "Belirlediğimiz tarihten itibaren eğitim yüz yüze devam ediyor. Aksi bir karar alınmış değil. Diğer yandan öğrencilerin aşılanma süreci de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İran’da Covid-19 aşıları şu ana kadar 12 yaş ve üstü için uygulanıyordu. Daha önce İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, Korona Virüsle Ulusal Mücadele Kurulu’nun kararıyla aşılama yaşının 12’den 9’a indirilmesinin kararlaştırıldığını söylemişti. Ülkede aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca’nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket kullanılıyor. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 53 milyon 517 bin kişi en az iki doz Covid-19 aşısı oldu.

Son 24 saatte 3 bin 503 vaka

İran Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 503 artarak 6 milyon 245 bin 346’ya yükseldi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 30 artarak 132 bin 202’ye ulaştı.