banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
Döviz kurları güne nasıl başladı
Döviz kurları güne nasıl başladı
"Polisi seviyorum" dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

Interpol'den Covid-19 aşılarına ilişkin önemli açıklama

Interpol, suç şebekelerinin Covid-19 aşılarını hedef alarak sahte aşı satışı yapabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık 02.12.2020, 16:16 02.12.2020, 16:23
11
Interpol'den Covid-19 aşılarına ilişkin önemli açıklama

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Komisyonu Interpol, son dönemde gelişme kaydedilen korona virüs aşılarına karşı uyarda bulundu. Interpol tarafından yapılan açıklamada, suç şebekelerinin Covid-19 aşılarını hedef alarak sahte aşı satışı yapabileceği kaydedildi. Interpol üyesi 194 ülkeye konuya ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, suç şebekelerinin fiziksel ve online aşı satışı yapabilme ihtimaline yönelik hazırlıkları yapmaları gerektiği vurgulandı.

Interpol Genel Sekreteri Juergen Stock konuya ilişkin açıklamasında, “Ülkelerde aşı uygulanmasına hazırlanırken, suç örgütleri tedarik zincirlerine sızmayı planlıyor. Suç şebekeleri, aynı zamanda sahte web siteleri ve yanlış tedaviler yoluyla halkı hedef alabilir. Bu da halkın sağlığını, hayatını onların hayatı için önemli ölçüde risk oluşturabilir” dedi.

#sahte aşı #uyarı #aşı #interpol
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu